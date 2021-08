MAL vs ARI Dream11 Team Predictions ECS T10 Malmo

Malmo CC vs Ariana CC Dream11 Team Prediction ECS T10 Malmo- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's MAL vs ARI at Landskrona Cricket Club: In match no.5 ECS T10 Malmo tournament, Ariana CC will take on Malmo CC at the Landskrona Cricket Club on Tuesday. The ECS T10 Malmo MAL vs ARI match will start at 12 PM IST – August 3. Malmo CC and Ariana CC will lock horns in back to back fixtures on Tuesday in the ongoing ECS T10 Malmo tournament.

Venue: Landskrona Cricket Club, Stockholm.

MAL vs ARI My Dream11 Team

Wicketkeepers – Q Khan-I

Batters – S K Shah, A Sarweri, H Cheema

All-Rounders – Q Munir, H Rafiq, BM Ayubi

Bowlers – A Chinwari, D Shirzad, A Khan, Y Sahak

MAL vs ARI Probable Playing XIs

Malmo CC: Saad Mohammad, Yarjan Mohammadi, Harris Aziz, Hammad Rafiq (C), Hassan Zaigham, Saqlain Karamat Shah, Nikhil Mathur, Sunny Sharma, Sanaullha Habibzai, Qaiser Munir, Bilal Zaigham (wk).

Ariana CC: Adam Ahmadzay, Nusratullah Sultan, Bashir Ahmed, Absar Khan, Dawood Shirzad, Aryan Sarweri, Wali Muhammad, Zamin Zazai, Ahmed Zadran, Asif Meer, Norullah Mohammad.

MAL vs ARI Squads

Malmo CC: Bilal Zaigham, Nikhil Mathur, Sunny Sharma, Yarjan Mohammadi, Azim Chinwari, Harris Aziz, Hassan Zaigham, Musadar Mubarak, Saad Mohammad, Tarequllah Arab, Ulfat Haidari, Hammad RARIiq, Husain Cheema, Qaiser Munir, Saqlain Shah, Fawad Shirzad, Sanaullha Habibzai, Sudais Khan.

Ariana CC: Adam Ahmadzay, Bashir Ahmed, Noor Zadran, Nusuratullah Sultan, Wali Muhammad, Absar Khan, Ahmed Zadran, Dawood Shirzad, Norullah Mohammad, Aryan Sarweri, Asif Meer, Atif Mohammad, Baz Ayubi, Hamed Arabzai, Mahmood Babar, Omar Zadran, Wahid Sharifi, Yusuf Sahak, Zamin Zazai, Qader Khan.

