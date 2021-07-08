Published: July 8, 2021 11:20 AM IST

Malta Cricket team. Image Credits: ICC

MAL vs BEL Dream11 Team Prediction New Delhi: MAL vs BEL Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, 1st And 2nd T20I Matches: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Malta vs Belgium, 1:00 PM, 6:00 PM IST, July 8. Malta vs Belgium 1st T20I and 2nd T20I Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MAL vs BEL Dream11 Team Prediction, MAL vs BEL Fantasy Cricket Prediction T20I game, MAL vs BEL Probable XIs, Malta vs Belgium 1st and 2nd T20I, Fantasy Cricket Prediction – Malta vs Belgium, Fantasy Playing Tips – Malta vs Belgium 1st and 2nd T20I. TOSS: The 1st and 2nd T20I match toss between Malta vs Belgium will take place at 12:30 PM and 5:30 PM (IST) – July 8, Thursday. Time: 1 PM and 6 PM IST Venue: Marsa Sports Club, Malta MAL vs BEL My Dream11 Team Heinrich Gericke, Shaheryar Butt, Wahidullah Usmani, Samuel Mangat Stanislaus, Zeeshan Khan, Varun Thamotharam, Ashok Bishnoi, Saber Zakhil, Ashiqullah Said, Sheraz Sheikh, Niraj Khanna. Captain: Ashok Bishnoi. Vice-Captain: Varun Thamotharam MAL vs BEL Playing XIs Malta Heinrich Gericke, Samuel Mangat Stanislaus, Zeeshan Khan, Gopal Chaturvedi, Bikram Arora, Varun Thamotharam, Ashok Bishnoi, Washeem Abbas, Sujesh Appu, Niraj Khanna, Amar Sharma. Belgium Sherul Mehta, Shaheryar Butt, Hadisullah Tarakhel, Wahidullah Usmani, Saqlain Ali, Khalid Ahmadi, Saber Zakhil, Murid Ekrami, Ashiqullah Said, Nemish Mehta, Sheraz Sheikh. MAL vs BEL SQUADS Malta Bikram Arora (c), Washeem Abbas, Sujesh Appu, Samuel Aquilina, Muhammed Bilal, Ashok Bishnoi, Gopal Chaturvedi, Heinrich Gericke, Zeeshan Khan, Niraj Khanna, Haroon Mughal, Amar Sharma, Ravinder Singh, Samuel Mangat Stanislaus, Varun Thamotharam. Belgium Shaheryar Butt (c), Khalid Ahmadi, Saqlain Ali, Murid Ekrami, Sazzad Hosen, Syed Jamil, Hakim Khaksar, Latif Mamoon, Nemish Mehta, Sherul Mehta, Muhammad Muneeb, Burman Niaz, Ashiqullah Said, Sheraz Sheikh, Hadisullah Tarakhel, Wahidullah Usmani, Saber Zakhil. Check Dream11 Prediction/ MAL Dream11 Team/ BEL Dream11 Team/ Malta Dream11 Team Prediction/ Belgium Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Malta vs Belgium 1st and 2nd T20I/ Online Cricket Tips and more.

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