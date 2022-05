MAL vs BUL Dream11 Tips And Prediction Valletta Cup T20 2022

MAL vs BUL Dream11 Team Prediction, Valletta Cup 2022 Fantasy Hints Match 15: Captain, Vice-Captain – Malta vs Bulgaria, Playing 11s For Today’s Match Marsa, Malta May 14, 7 PM IST Saturday

Here is the Valletta Cup T20 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MAL vs BUL Dream11 Team Prediction, MAL vs BUL Fantasy Cricket Prediction, MAL vs BUL Playing 11s Valletta Cup T20 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Malta vs Bulgaria, Fantasy Playing Tips T20I,Valletta Cup T20 2022 Series.

TOSS – The Valletta Cup T20 2022 T20 Series toss between Malta vs Bulgaria will take place at 6:30 PM IST.

Time – May 14 7 PM IST

Venue: Marsa Sports Club, Marsa, Malta

MAL vs BUL My Dream 11 Team

Saim Hussain, Prakash Mishra, Kevin D’ Souza , Ishaan de Silva, Basil George, Muhammad Bilal, Delrick Varghese, Hristo Lakov, Waseem Abbas, Justin Shaju, Amar Sharma

Captain: Basil George Vice Captain: Kevin D’ Souza

MAL vs BUL Probable XI

Malta: Bikram Arora (c), Amar Sharma, Varun Prasath, Heinrich Gericke, Waseem Abbas, Niraj Khanna, Bilal Muhammad, Aaftab Khan (wk), Gopal Chaturvedi, Jaison Jerome, Basil George

Bulgaria: Prakash Mishra (c), Chris Lakov, Saim Hussain (wk), Ishan De Silva, Omar Rasool, Ivaylo Katzarski, Sandeep Nair, Ahsan Khan, Delrick Vinu, Asad Ali Rehemtulla, Jacob Albin