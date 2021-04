MAL vs MD Dream11 Prediction Fantasy Tips ECS T10 Portugal

Malo vs Miranda Dragons Dream11 Team Prediction ECS T10 Portugal – Check My Dream11 Team, Best players list of MAL vs MD, ECS T10 Portugal, Malo Dream11 Team Player List, Miranda Dragons Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Malo vs Miranda Dragons, Online Cricket Tips Malo vs Miranda Dragons ECS T10 Portugal, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Portugal.

TOSS: The ECS T10 – Portugal match toss between Malo vs Miranda Dragons will take place at 9.30 PM IST – April 24 Saturday.

Time: 10:00 PM IST

Venue: Estadio Municipal de Miranda do Corvo, Portugal.

MAL vs MD My Dream11 Team

J Popat, M Shahid, A Zaib, S A Rab, A Mohsin, N Shahzad, K Kumar, S Maisam, I Mohammad, A Mehmood, K Shahzad

Captain – J Popat, Vice-captain – A Zaib.

MAL vs MD Probable playing XI’s

Malo – Zafar Ali, Zulfiqar Shah, Syed Maisam, Amir Zaib, Aamer Ikram, Najam Shahzad, Mian Mehmood (c), Syed Ali, Assad Mehmood, Jayesh Popat (wk), Yasir Sabir

Miranda Dragons – Syed Asif Rab, Mohammad Shakir, Ibrahim Mohammad (c), Abdul Mohsin, Mejbah Uddin, Greg Bullock, Paul Stubbs, Rob Lewes (wk), Steven Waddell, Tom Allan, Krishan Kumar

Squads MAL vs MD

Malo – Mian Mehmood (c), Zulfiqar Shah, Rana Sarwar, Aamer Ikram, Assad Mehmood, Sulaman Mian, Zafar Ali, Shan Aziz, Jayesh Popat, Najam Shahzad, Amir Zaib, Syed Maisam, Syed Ali, Yasir Sabir, Raj Popat

Miranda Dragons – Colin Hardidge, Ferdous Ahmed Mamun, Lucas Hennessey, MD Nazmul Hassan, Mohammad Shakir, Abdul Mohsin, Adrian Golding, Asif Ataur, Clive Worth, Ibrahim Mohammad, Krishan Kumar, MD Omar Faruk, Steven Waddell, Paul Stubbs, Mejbah Uddin, Mohammad Hasan Khan, Syed Asif Rabi, Greg Bullock, Tom Allan, Rob Lewes

