MAL vs VAN Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Malaysia vs Vanuatu, Vanuatu tour of Malaysia, 2019 Match 2, Vanuatu tour of Malaysia, 2019 – Cricket Prediction Tips For Today’s Match MAL vs VAN: Vanuatu tour of Malaysia, 2019 provides more competitive cricket for Vanuatu and Malaysia in the five-match Twenty20 International series. While Vanuatu will be out to win their second match in a row in this series, Malaysia will be looking to win the second match and square the series at the Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur.

Here is today’s Dream11 pick for MAL vs VAN

My Dream11 Team

Andrew Mansale (C), Virandeep Singh (VC), Sharvin Muniandy, Patrick Matautaava, Ariff Jamaludeen, Clement Tommy, Nalin Nipiko, Pavandeep Singh, Nazril Rahman, Joshua Rasu, Zubaidi Zulkifle

The match starts at 4:30 PM IST

MAL vs VAN Predicted 11

Malaysia: Sharvin Muniandy, Anwar Arudin, Virandeep Singh (C), Ariff Jamaludeen, Ainool Haqqiem(w), Syed Aziz, Nazril Rahman, Fitri Sham, Muhammad Wafiq, Pavandeep Singh, Zubaidi Zulkifle

Vanuatu: Joshua Rasu, Andrew Mansale (C), Clement Tommy, Patrick Matautaava, Jamal Vira (wk), Ronald Tari, Nalin Nipiko, Williamsing Nalisa, Simpson Obed, Jelany Chilia, Wesley Viraliliu

SQUADS:

Malaysia: Syed Aziz, Anwar Arudin, Virandeep Singh(c), Sharvin Muniandy, Ariff Jamaludeen, Zubaidi Zulkifle, Nazril Rahman, Muhammad Amir, Ainool Haqqiem(w), Pavandeep Singh, Muhammad Wafiq, Vijay Unni, Syazrul Idrus, Fitri Sham, Ainool Hafizs

Vanuatu: Joshua Rasu, Andrew Mansale(c), Nalin Nipiko, Clement Tommy, Patrick Matautaava, Ronald Tari, Jamal Vira(w), Williamsing Nalisa, Simpson Obed, Jelany Chilia, Wesley Viraliliu, Apolinaire Stephen, Shane Deitz, Trevor Langa, Zechariah Shem, Callum Blake, Paul Kaltapau, Wolford Kalworai

