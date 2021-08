MAM vs GOC Dream11 Team Prediction

Time: 12 PM and 2 PM IST.

Venue: Landskrona Cricket Club, Stockholm.

MAM vs GOC My Dream11 Team

Ankit Gupta, Sambit Pattanaik, Rizwan Tarar, Dheeraj Malhotra, Qasir Mahmood, Ashish Rajput, Mahib Shahin, Rahim Safi, Faraz Muneer, Vikas Dixit, Hasibur Rahman.

Captain: Dheeraj Malhotra. Vice-captain: Mahib Shahin.

MAM vs GOC Probable Playing XIs

MAM XI Ankit Gupta (C), Sambit Pattanaik, Raseka Danasekera (WK), Dheeraj Malhotra, Rizwan Tarar, Khurram Shahzad, Usman Safi, Ashish Rajput, Nooryaleh Anwari, Faraz Muneer, Adam Sarten.

GOC XI Abu Zar (C), Rahim Safi, Shadhin Mahmud (WK), Mahib Shahin, Qasir Mahmood, Umar Usman, Avinash Ketty, Danyal Siddiqui, Harinder Singh, Hasibur Rahman, Vikas Dixit.

MAM vs GOC Squads

Malmohus: Ankit Gupta©, Ashish Rajput, Dheeraj Malhotra, Faraz Muneer, Khurram Shahzad, Nooryaleh Anwari, Raseka Danasekera(wk), Rizwan Tarar, Sambit Pattanaik, Usman Safi, Adam Sarten, Shahbaz Hussain, Naz Beddy, Ben Tew

Goteborg City: Abu Zar©, Avinash Ketty, Danyal Siddiqui, Harinder Singh, Hasibur Rahman, Mahib Shahin, Qasir Mahmood, Rahim Safi, Shadhin Mahmud(wk), Umar Usman, Vikas Dixit, Shehzad Islam, Ashad Ali Dinesh Raju

