Dream11 Team Prediction

MAT vs BN Nicaragua Basketball League 2020: Captain, And Fantasy Basketball Tips For Today's Matagalpa vs Bonanza Match at 5.30 AM IST:

Third-placed Matagalpa start favourites when they take on eighth-placed Bonanza in the quarter-final of the Nicaragua Basketball League. Also Read - Dream11 Team Prediction Juigalpa vs Bonanza Nicaragua Basketball League 2020: Captain, And Fantasy Basketball Tips For Today's JU vs BN Match at Polideportivo Alexis Arguello 5.30AM IST

My Dream11 Team

Point Guard: Andino.

Shooting Guard: Cacho.

Small Forward: Marin, Garzon.

Power Forward: N Mairena, Mendoza.

Centre: Mejia, Rattrey.

Playing 5

Matagalpa: Kevin Andino (PG), Dayton Cacho (SG), Byron Castillo (SF), Raul Mendoza (PF), Elgin Mejia (C)

Bonanza: Richard Mairena (PG), Norvin Mairena (PF), Nelson Jimenez (SG), Cristian Garzon Carcache (SF), Eugenio Rattrey (C)

SQUADS

Matagalpa: Harold Miranda, Kevin Andino, Dayton Cacho, Jose Calero, Bryan Parajon, Byron Castillo, Francisco Baltodano, Darwin Almendarez Rocha, Franklin Zeledon Marin, Raul Mendoza, Elgin Mejia, Gerson Zeledon, Rudy Taylor

Bonanza: Jose Macurbia Cristy, Richard Mairena, Nelson Jimenez, Gianny Mejia Bustillo, Calixto Lopez Herrera, Julio Gonzalez, Cristian Garzon Carcache, Gerson Vasquez Quijano, Norvin Mairena, Aniel Hernandez, Eugenio Rattrey, Jairo Pineda, Rene Toruno, William Talavera

