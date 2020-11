Dream11 Tips And Prediction MBC vs TMC Fantasy Tips

Mohun Bagan Club vs Tapan Memorial Club Dream11 Team Prediction Roxx Bengal T20 Challenge 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today's MBC vs TMC at Eden Gardens, Kolkata: In the highly-awaited match 8 of Roxx Bengal T20 Challenge 2020 2020, Mohun Bagan Club will take on Tapan Memorial Club at the iconic Eden Gardens, Kolkata Friday – November 27. The Roxx Bengal T20 Challenge Mohun Bagan Club vs Tapan Memorial Club match will begin at 8 PM IST.

TOSS: The Roxx Bengal T20 Challenge 2020 match toss between Mohun Bagan Club vs Tapan Memorial Club will take place at 7.30 PM (IST) – November 27.

Time: 8 PM IST.

Venue: Eden Gardens, Kolkata.

MBC vs TMC My Dream11 Team

Wicketkeeper: Shakir Habib Gandhi

Batsmen: Shivam Sharma, Vivek Singh, Manoj Tiwary (C), Anustup Mazumder

All-rounders: Sandipan Das Sr. (VC), Shahbaz Ahmed, Prince Yadav

Bowlers: Prayas Ray Barman, Ramesh Prasad, Akash Deep

MBC vs TMC Probable Playing XIs

Mohun Bagan Club: Debabrata Das (W/K), Manoj Tiwary, Vivek Singh, Ankur Pal, Anustup Majumdar, Anurag Tiwari, Sandipan Das, Shivam Sharma, Prince Yadav, Sayan Ghosh, Akash Deep.

Tapan Memorial Club: Sourav Chanda, Shakir Habib Gandhi (W/K), Gaurav Chauhan, Kaif Ahmed, Tarun Godara, Ramesh Prasad, Sandipan Das Sr, Shahbaz Ahmed, P Barman, Debopratim Halder, Nilkantha Das.

MBC vs TMC SQUADS

Mohun Bagan Club: Manoj Tiwary, Debabrata Das, Anustup Majumdar, Vivek Singh, Akash Deep, Sayan Ghosh, Rajkumar Pal, Writtick Chatterjee, Ankur Paul, Shivam Sharma, Saurabh Singh, Prince Yadav, Anuraj Tiwari, Sandipan Das (Jr), Suraj Sindhu Jaiswal.

Tapan Memorial Club: Shahbaz Ahmad, Koushik Ghosh, Sandipan Das, Prayas Ray Barman, Nilkantha Das, Sumit Mohanta, Abhishek Porel, Gaurav Chauhan, Kaif Ahmad, Debopratim Halder, Roshan Singh, Ramesh Prashad, Sourav Chanda, Shakir Habib Gandhi, Tarun Godara.

