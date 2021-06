Dream11 Team Prediction

MCD vs NED, Fantasy Football Tips, EURO 2020: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Macedonia vs Netherlands at Amsterdam Arena, 9:30 PM IST, June 21: Also Read - ISL vs MUL Dream11 Team Prediction PSL T20 Match, 1st Qualifier Cricket Fantasy Tips: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Islamabad United vs Multan Sultans at Abu Dhabi, 6:30 PM IST, June 21

While Netherland will be looking to maintain their winning momentum, Macedonia would be playing for pride when the two teams lock horns on Monday in a EURO 2020 clash. Also Read - EURO 2020: Cristiano Ronaldo Puts in The Shoes of a Photographer, Leaves Fans in Spilts

Here are the EURO 2020 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MCD vs NED Dream11 Team Prediction, MCD vs NED Fantasy football Prediction T10 game, MCD vs NED Probable XIs EURO 2020, Fantasy football Prediction – Macedonia vs Netherlands, Fantasy Playing Tips – EURO 2020 Also Read - ITA vs WAL Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Euro 2020, Group A: Captain – Italy vs Wales, Playing 11s For Today’s Match at Stadio Olimpico at 9:30 PM IST June 20 Sunday

TIME: 9:30 PM IST – June 21.

Venue: Amsterdam Arena.

MCD vs NED My Dream11 Team

Maarten Stekelenburg, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Ezgjan Alioski, Georginio Wijnaldum (Vice-Captain), Frenkie de Jong, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Wout Weghorst, Memphis Depay (Captain), Goran Pandev

Probable playing XI

Netherlands: Maarten Stekelenburg; Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Patrick van Aanholt; Wout Weghorst, Memphis Depay

North Macedonia: Stole Dimitrievski; Darko Velovski, Visar Musliu, Kire Ristevski; Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Enis Bardhi, Stefan Ristovski; Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev

SQUADS

Netherlands: Marco Bizot, Tim Krul, Maarten Stekelenburg, Nathan Ake, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Patrick van Aanholt, Joel Veltman, Owen Wijndal, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Quincy Promes, Jurriën Timber, Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis, Luuk de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst

North Macedonia: Stole Dimitrievski, Risto Jankov, Damjan Siskovski, Egzijan Alioski, Egzon Bejtulai, Visar Musliu, Kire Ristevski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov, Arijan Ademi, Enis Bardi, Darko Churlinov, Eljif Elmas, Feran Hasani, Tihomir Kostadinov, Boban Nikolov, Milan Ristovski, Stefan Spirovski, Daniel Avramovski, Goran Pandev, Marjan Radeski, Vlatko Stojanovski, Aleksandar Trajkovski, Ivan Tričkovski, Krste Velkovski.

