Dream11 Team Prediction

MCI vs LIV Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today's Manchester City vs Liverpool Football Match at Etihad Stadium 12:45 AM IST July 3:

Manchester City vs Liverpool Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's Premier match, Manchester City vs Liverpool Dream11 Team Player List, MCI Dream11 Team Player List, LIV Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Manchester City vs Liverpool Premier League

MCI vs LIV Dream11

Goalkeeper- Becker

Defenders- Dijk, Alexander-Arnold, Walker, Laporte

Midfielders- Mane (Vc), De Bruyne, Fabinho, Mahrez, Gundogan

Forwards- Salah ('C)

Probable XI

Manchester City: Ederson, Fernandinho, Nicolás Otamendi, João Cancelo, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Phil Foden, Leroy Sané, Riyad Mahrez

Liverpool: Alisson, Joël Matip, James Milner, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita, Jordan Henderson, Divock Origi, Sadio Mané, Takumi Minamino, Alex Oxlade-Chamberlain

SQUADS

Manchester City (MCI): Ederson Moraes, Claudio Bravo, Arijanet Muric, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Benjamin Mendy, Fernandinho, John Stones, Joao Cancelo, Oleksandr Zinchenko, Eric Garcia, Tosin Adarabioyo, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva, Leroy Sane, Rodrigo Hernandez, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Ryotaro Meshino, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling

Liverpool (LIV): Andy Lonergan, Caoimhin Kelleher, Alisson Becker, Adrian, Sepp Van den Berg, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joseph Gomez, Nathaniel Clyne, Andrew Robertson, Dejan Lovren, Joel Matip, Harvey Elliott, Takumi Minamino, Naby Keita, Fabinho, Curtis Jones, Sadio Mane, Xherdan Shaqiri, Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade Chamberlain, Jordan Henderson, James Milner, Adam Lallana, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Divock Origi

