MEM vs OKC Basketball NBA 2019-20: Captain, Star Player And Fantasy Tips For Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder Match at ESPN Wide World of Sports Complex, Kissimmee 1.30 AM IST August 8:

Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder Dream11 Team Tips And Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of Basketball Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies Dream 11 Team Player List, Oklahoma City Thunder Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Basketball Tips Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder NBA 2019-20, Online Basketball Tips And Prediction – Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder NBA 2019-20.

PG: C Paul (SP), J Morant

SG: D Brooks

SF: H Diallo, K Anderson

PF: B Clarke, A Tolliver

C: S Adams (PP)

SQUADS

Memphis Grizzlies (MEM): Grayson Allen, Kyle Anderson, Jordan Bell, Dillon Brooks, Brandon Clarke, Gorgui Dieng, Marko Guduric, Josh Jackson, Jaren Jackson Jr., Tyus Jones, John Konchar, De’Anthony Melton, Ja Morant, Jonas Valanciunas, Yuta Watanabe, Justise Winslow

Oklahoma City Thunder (OKC): Shai Gilgeous-Alexander, Dennis Schröder, Chris Paul, Danilo Gallinari, Steven Adams, Terrance Ferguson, Luguentz Dort, Nerlens Noel, Hamidou Diallo, Darius Bazley, Abdel Nader, Mike Muscala, Deonte Burton, Isaiah Roby, Kevin Hervey, André Roberson

