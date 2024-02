Home

Sports

MGC vs RB Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Magic Badalona vs Royal Barcelona

MGC vs RB Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Magic Badalona vs Royal Barcelona

Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 Spain – MGC vs RB Dream11 Team Prediction, Magic Badalona vs Royal Barcelona Dream11 Tips, MGC vs RB Probable Playing XIs, MGC vs RB Dream11 Fantasy Tips, Magic Badalona vs Royal Barcelona ECS T10 Spain, MGC vs RB Dream11 Guru Tips.

MGC vs RB Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

MGC vs RB Dream11 Team Prediction: Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 Spain – MGC vs RB Dream11 Team Prediction, Magic Badalona vs Royal Barcelona Dream11 Tips, MGC vs RB Probable Playing XIs, MGC vs RB Dream11 Fantasy Tips, Magic Badalona vs Royal Barcelona ECS T10 Spain, MGC vs RB Dream11 Guru Tips. MGC vs RB Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Magic Badalona vs Royal Barcelona.

Trending Now

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Magic Badalona vs Royal Barcelona will take place at 4 PM IST – on February 8.

You may like to read

Time: 4.30 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

MGC vs RB Dream11 Team

Keeper – Shahid Nazir, Taqqi Ul Mazhar, Shakeel Ahmed

Batsmen – Nabeel Qaiser, Shahzaib Hassan

All-rounders – Bilal Hassan (c), Zain Ihsan (vc), Shafat Ali Syed

Bowlers – Murad Ali, Muhammad Kamran, Muhammad Zeeshan.

MGC vs RB Probable Playing XIs

Magic Badalona: Bilal Hassan©, Zain Ihsan, Shakeel Ahmed(wk), Shahzaib Hassan, Muhammad Bilal, Muhammad Kamran, Faizan Ullah, Sami Ur Rehman, Fahad Hassan, Muhammad Zeeshan, Hassan Muhammad

Royal Barcelona: Shafat Ali Syed, Sharjeel Qaiser(wk), Ali Hassan, Taqqi Ul Mazhar, Murad Ali, Hamza Hashim©, Abdul Wadood, Suleman Asjad, Husnain Bakhsh, Mujtaba Hussain, Roheed Islam

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.