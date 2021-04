Dream11 Team Tips

MI vs MWR, Fantasy Cricket Predictions Zimbabwe T20: Captain, Vice-captain For Matabeleland Tuskers vs Mid West Rhinos, Today’s Probable XIs at Harare at 1:30 PM IST April 15 Thursday:

The Tuskers would look to win their last league match against bottom-placed Rhinos when they clash on Thursday in Harare.

Time: 1:30 PM IST.

Venue: Harare.

MI vs MWR My Dream11 Team

Wicket-keeper: B Williams

Batsmen: C Ervine, B Chari, T Kaltano

All-rounder: S Williams, R Burl, L Jongwe

Bowlers: B Mavuta, C Mumba, T Mboyl, C Tshuma

MI vs MWR Probable Playing XIs

Matabeleland Tuskers

Brian Chari (c), Bright Phiri, Craig Ervine, Sean Williams, Luke Jongwe, Milton Shumba, Clive Madande (wk), Thabo Mboyi, Ainsley Ndlovu, Tanatswa Bechani, Charlton Tshuma

Mid West Rhinos

Brendan Taylor (wk), Takudzwanashe Kaitano, Tarisai Musakanda (c), Ryan Burl, Charles Kunje, Tashinga Musekiwa, Nyasha Mayavo, Neville Madziva, Carl Mumba, Brandon Mavuta, Manson Chikowero

