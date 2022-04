MIT vs SKI Dream11 Tips And Prediction Jamaica T10 2022

MIT vs SKI Dream11 Team Prediction, Jamaica T10 2022 Fantasy Hints Match 1: Captain, Vice-Captain – Middlesex Titans vs Surrey Kings, Playing 11s For Today’s Match Sabina Park, Kingston at 9.30 PM IST April 19, Tuesday

Here is the Jamaica T10 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MIT vs SKI Dream11 Team Prediction, MIT vs SKI Fantasy Cricket Prediction, MIT vs SKI Playing 11s Jamaica T10 2022, Fantasy Cricket Prediction – Middlesex Titans vs Surrey Kings, Fantasy Playing Tips – Jamaica T10 2022.

TOSS – The Jamaica T10 2022 toss between Middlesex Titans and Surrey Kings will take place at 09:00 PM (IST).

Time – 09:30 PM

Venue: Sabina Park, Kingston, Jamaica Pitch

MIT vs SKI My Dream11 Team

W Davis, T Coleman, K Lewis, A McCarthy, J Blackwood, E Thomas, X Burton, A Gopie, K Santokie, B Buchanan, P Harty

Captain: T Coleman Vice Captain: J Blackwood

MIT vs SKI Probable XI

Middlesex Titans: Krishmar Santokie, Wayne Davis (Wk), Zidane Gordon, Alex Johnson, Anthony Brown, Brian Clarke, Jamaine Morgan, Oshane Walters, Romone Francis, Tristan Coleman, Albert Gopie

Surrey Kings: Jermaine Blackwood (c), Aldane Thomas (Wk), Andre McCarthy, Kennar Lewis, Kenroy Williams, Kirk Mckenzie, Brad Barnes, Xavier Burton, Andre Dennis, Jeavor Royal, Patrick Harty