MK vs BOG Dream11 Team Predictions

Milan Kingsgrove vs Bogliasco Dream11 Team Prediction ECS T10 – Milan Match 3 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's MK vs BOG at Milan Cricket Ground: In the third match of Milan T10 competition, Milan Kingsgrove will be up against Bogliasco. Meanwhile, T10 action continues in Europe and this time, nine top Italian clubs will be vying for the title. The teams are Albano, Bergamo, Bergamo United, Bogliasco, Fresh Tropical, Milan, Milan Kingsgrove, Milan United, Pioltello United. There will be 24 matches across six days.

Milan Kingsgrove vs Bogliasco Dream11 Team Prediction ECS T10 – Milan – Check My Dream11 Team, Best players list of MK vs BOG, ECS T10 – Milan 2021, Milan Kingsgrove Dream11 Team Player List, Bogliasco Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Milan Kingsgrove vs Bogliasco ECS T10 – Milan, Online Cricket Prediction and Tips – MK vs BOG T10 match, Online Cricket Tips & Prediction

MK vs BOG Dream11 Team Details

Start Time: The ECS T10 – Milan Match 3 between Milan Kingsgrove and Bogliasco will start from 5:00 PM IST – April 5.

Match Venue: Milan Cricket Ground

MK vs BOG My Dream11 Team

Ali Usman (captain), Amila Viraj (vice-captain), Sachin Tharuka, Rishan Kavinda, Dinuka Samarawickrama, Lasidu Kavinda Malameege, Sandesh Hansaja Disandul, Ejaz Ul Haq Yasin, Joy Perera, Shaveen Bandara, Madupa Fernando

MK vs BOG Probable Playing XIs

Milan Kingsgrove: Joy Perera, Ahmad Raza, Dinuka Samarawickrama, Nimna Pauththuwadura, Hasitha Bellanthuda, Sadeeth Varadharajah, Michele Batista, Ejaz Ul Haq Yasin, Deshan Fernando, Shaveen Bandara, Ali Usman

Bogliasco: Sachin Tharuka, Upul Nandana, Supun Tharanga, Rishan Kavinda, Madupa Fernando, Niranga Fernando, Sandesh Hansaja Disandul, Rusith Gayan, Dunishka Polpitiya, Lasidu Kavinda Malameege, Amila Viraj

MK vs BOG Full Squads

Milan Kingsgrove: Lasitha Vithanage, Shaveen Bandara, Kamal Kariyawasam, Ahmed Muhammad, Anton Rodrigo, Rajeewa Balasuriya, Joy Perera, Hasitha Bellanthuda, Ranhalug Arney Nisal, Dinuka Samarawickrama, Nimna Pauththuwadura, Dian De silva, Dinesh Dissanayaka, Keerthi Fernando Warnakulasuriya, Ganesh Puri, Waqar Tauqeer, Lahiru Vithanage, Ali Usman, Ahmad Raza, Michele Batista, Warnakulasuriya Tharindu Niman Fernando, Deshan Lankahaluge Fernando, Sadeeth Varadharajah, Ejaz Ul Haq Yasin

Bogliasco: Madupa Fernando, Asanka Wijalamage, Amila Viraj, Duminda, Dunishka Polpitiya, Lasidu Kavinda, Nishantha Fernando, Rusith Gayan, Sandesh Hansaja Disandul, Upul Nandana, Dumindu Nissanka, Niranga Malameege, Pumudu Nimantha Dilhara, Rallph Fernando, Suranga Pethum, Roshan Weerasinghe, Supun Tharanga, Manoj Tharaka, Rishan Kavinda, Sachin Tharuka Thamel

