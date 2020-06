Dream11 Team Prediction

Venue: Borussia-Park

My Dream11 Team

Goal-keeper: Sommer

Defenders: Ginter, Brooks, Lainer

Midfielders: Herrmann, Stindl, Steffen, Arnold

Forwards: Embolo, Brekalo, Weghorst

Probable Playing XIs

Borussia Monchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer, Neuhaus – Herrmann, Stindl (c), Hofmann – Embolo

Wolfsburg: Casteels (c) – Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon – Gerhardt, Arnold – Steffen, Schlager, Brekalo – Weghorst

SQUADS

Borussia Monchengladbach (MOB): Max Grun, Tobias Sippel, Yann Sommer, Mamadou Doucoure, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Ramy Bensebaini, Stefan Lainer, Tony Jantschke, Aaron Philipp Herzog, Christoph Kramer, Conor Noss, Denis Zakaria, Fabian Johnson, Famana Quizera, Florian Neuhaus, Ibrahima-Traore, Jonas Hofmann, Lars Stindl, Laszlo Benes, Patrick Herrmann, Tobias Strobl, Torben Musel, Alassane Plea, Breel Embolo, Keanan Bennetts, Marcus Thuram, Raffael

VfL Wolfsburg (WOL): Koen Casteels, Niklas Klinger, Pavao Pervan, Phillip Menzel, Jerome Roussillon, John Brooks, Kevin Mbabu, Marcel Tisserand, Marin Pongracic, Paulo Otavio, Robin Knoche, William Furtado, Felix Klaus, Iba May, Ignacio Camacho, Ismail Azzaoui, Joao Victor, Josuha Guilavogui, Julian Justvan, Luca Horn, Maximilian Arnold, Renato Steffen, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Admir Mehmedi, Daniel Ginczek, Josip Brekalo, Omar Marmoush, Ulysses Llanez, Wout Weghorst

