Dream11 Team Prediction

MON vs REI Ligue 1 2020- Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today’s AS Monaco vs Stade de Reims Football Match, Predicted XIs at 4:30 PM IST August 23: Also Read - DIJ vs ANG Dream11 Team Prediction Ligue 1 2020- Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Dijon FCO vs Angers Football Match, Predicted XIs at 8:30 PM IST August 22

Ligue 1, is a French professional league for men’s association football clubs. At the top of the French football league system, it is the country’s primary football competition.

AS Monaco vs Stade de Reims Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, AS Monaco vs Stade de Reims Dream11 Team Player List, MON Dream11 Team Player List, REI Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips AS Monaco vs Stade de Reims Ligue 1 2020, Online Football Tips – Ligue 1 2020, Online Football Tips And Prediction – MON vs REI Ligue 1 2020

Dream11 Predictions

Rajkovic, Abdelhamid, Fode, Aguilar, Disasi, Golovin, Zeneli, Martins, Fofana, Dia, Wassim

SQUADS

AS Monaco (MON): Danijel Subasic, Diego Benaglio, Seydou Sy, Benjamin Lecomte, Fode Ballo-Toure, Guillermo Maripán, Jemerson, Ruben Aguilar, Arthur Zagre, Pierre-Daniel Nguinda, Naldo, Benoit Badiashile, Cesc Fàbregas, Tiemoué Bakayoko, Adrien Silva, Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Jean-Kévin Augustin, Kamil Glik, Gabriel Boschilia, Gil Dias, Moussa Sylla, Benjamin Henrichs, Henry Onyekuru, Stevan Jovetic, Gelson Martins, Willem Geubbels, Keita Baldé, Pietro Pellegri, Islam Slimani

Stade de Reims (REI): Predrag Rajkovic, Nicolas Lemaitre, Yehvann Diouf, Ghislain Konan, Axel Disasi, Arbër Zeneli, Moussa Doumbia, Dario Maresic, Logan Costa, Alaixys Romao, Yunis Abdelhamid, Xavier Chavalerin, Dereck Kutesa, Boulaye Dia, Hassane Kamara, Sambou Sissoko, Marshall Munetsi, Tristan Dingomé, Moreto Cassamá, Mathieu Cafaro, Nolan Mbemba, Thomas Foket, Grégory Berthier, Moise Sakava, Nathanaël Mbuku, Anastasios Donis, Kaj Sierhuis , Timothé Nkada, Virgile Pinson, El Bilal Toure

Check Dream11 Prediction/ MON Dream11 Team/ REI Dream11 Team/ AS Monaco Dream11 Team/ Stade de Reims Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.