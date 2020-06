Dream11 Team Prediction

MRT vs BEN Dream11 Team Prediction Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Maritimo vs Benfica Today's Match at Estádio do Clube Desportivo das Aves 10.30 PM IST June 29:

Maritimo vs Benfica Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Maritimo vs Benfica Dream11 Team Player List, MRT Dream11 Team Player List, BEN Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Maritimo vs Benfica Portuguese League, Online Football Tips – Portuguese League 2020, Football Tips And Prediction – MRT vs BEN Portuguese League 2020

Dream11 Prediction

Goalkeeper- Marcelo

Defenders- Ferrira Grimaldo, Junior, Almeida

Midfielders- Vukovic, Pires, Pizzi, Silva (vc)

Forwards- Pinho, Vinnicus '(c)

Starting XI

Maritimo: Charles, Rene, Pedro Pelágio, Franck-Yves Bambock, Josip Vukovic, Milson, Edgar Costa, Erivaldo, Joel, Getterson, Diego Moreno

Benfica: Odisseas Vlachodimos, Ferro, Nuno Tavares, André Almeida, Andrija Zivkovic, Julian Weigl, Rafa, Pizzi, Carlos Vinicius, Adel Taarabt, Dyego Sousa

SQUADS

Maritimo (MRT): Amir Abedzadeh, Charles Marcelo, Bebeto, Dejan Kerkez, Fabio China, Rene Ferreira, Ruben Ferreira, Zainadine Junior, Bruno Xadas, Diego Moreno, Edgar Costa, Erivaldo Jorge, Eulanio Angelo, Franck Bambock, Jhon Cley, Jorge Correa, Josip Vukovic, Pedro Pelagio, Daizen Maeda, Getterson, Joel Tagueu, Rodrigo Pinho, Jefferson Agostinho, Felicio Milson

Benfica (BEN): Ivan Zlobin, Mile Svilar, Odisseas Vlachodimos, Alejandro Grimaldo, Andre Magalhaes Almeida, Francisco Ferreira, Jardel Vieira, Nuno Tavares, Ruben Dias, Tomas Tavares, Andreas Samaris, Andrija Zivkovic, Florentino Luis, Franco Cervi, Gabriel Pires, Joao Filipe, Julian Weigl, Pizzi, Rafa Silva, Adel Taarabt, Carlos Vinicius, Chiquinho, Dyego Sousa, Haris Seferovic

