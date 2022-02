MUL vs LAH Dream11 Team Prediction

MUL vs LAH Pakistan Super League 2022, Match 31: Captain, Fantasy Playing Tips Multan Sultans vs Lahore Qalandars at National Stadium at 8:00 PM IST February 23:

Multan Sultans vs Lahore Qalandars Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice-Captain, and Probable Playing 11 for Today Pakistan Super League 2022 Between MUL vs LAH. Also, Check Multan Sultans Dream 11 Team Player List, Lahore Qalandars Dream11 Team Player List, and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Match: Multan Sultans vs Lahore Qalandars T20 Match, Pakistan Super League 23 February.

Match Toss: 7:30 PM IST.

Date and Time: 8:00 PM IST.

Venue: Gaddafi Stadium, Lahore

MUL vs LAH Dream11 Team

Mohammad Rizwan, Phil Salt, Rilee Rossouw (vc), Fakhar Zaman (c), Harry Brook, Tim David, Mohammad Hafeez, Khushdil Shah, Imran Tahir, Haris Rauf, Zaman Khan

MUL vs LAH Predicted Playing 11

Multan Sultans: Shan Masood, Mohammad Rizwan (c & wk), Rilee Rossouw, Khushdil Shah, Tim David, Aamer Azmat, David Willey, Asif Afridi, Rumman Raees, Imran Tahir, Shahnawaz Dahani

Lahore Qalandars: Fakhar Zaman, Phil Salt (wk), Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Harry Brook, Sohail Akhtar, David Wiese, Shaheen Afridi (c), Haris Rauf, Fawad Ahmed, Zaman Khan

MUL vs LAH Squads

Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Tim David, Rilee Rossouw, Johnson Charles, Imran Tahir, Sohaib Maqsood, Shan Masood, Khushdil Shah, Shahnawaz Dahani, Rumman Raees, Asif Afridi, Anwar Ali, Dominic Drakes, Imran Khan Snr, Abbas Afridi, Amir Azmat, Blessing Muzarabani, Ihsanullah, David Willey, Rizwan Hussain.

Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Fakhar Zaman, Rashid Khan, Haris Rauf, Mohammad Hafeez, David Wiese, Abdullah Shafique, Ben Dunk, Mathew Potts, Kamran Ghulam, Dean Foxcroft, Sohail Akhtar, Zeeshan Ashraf, Ahmed Danyal, Zaman Khan, Maaz Khan, Samit Patel, Syed Faridoun, Imran Randhawa, Akif Javed.