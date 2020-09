Dream11 Team Prediction

MUN vs CRY Premier League 2019-20: Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Manchester United vs Crystal Palace Football Match at 10:00 PM IST September 19:

MUN vs CRY Dream11 Team – Pick My Dream11 Team, Best players list of today's match, Manchester United vs Crystal Palace Dream11 Team Player List, MUN Dream11 Team Player List, CRY Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Manchester United vs Crystal Palace Head to Head.

Kick-Off Time: The Premier League match between Manchester United vs Crystal Palace will start at 00:15 AM IST – September 19.

Dream11 Prediction

Guaita, Dann, Mitchell, Wan-Bissaka, Shaw, Maguire, Fernandes, Zaha, Van de Beek, Rashford, Martial

Playing 11

Manchester United: David de Gea, Nemanja Matic, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Odion Ighalo, Marcus Rashford, Daniel James, Mason Greenwood

Crystal Palace: Vicente Guaita, Gary Cahill, Scott Dann, James McCarthy, James McArthur, Jairo Riedewald, Christian Benteke, Andros Townsend, Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Tyrick Mitchell

SQUADS

Manchester United (MUN): Nathan BIshop, Lee Grant, David De Gea, Sergio Romero, Brandon Williams, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Phil Jones, Luke Shaw, Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner, Daniel James, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Andreas Pereira, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, Paul Pogba, Fred, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Odion Ighalo, Anthony Martial

Crystal Palace (CRY): Wayne Hennessey, Vicente Guaita, Stephen Henderson, Patrick van Aanholt, Gary Cahill, James Tomkins, Martin Kelly, Scott Dann, Ryan Inniss, Mamadou Sakho, Joel Ward, Jairo Riedewald, Nikola Tavares, Sam Woods, Tyrick Mitchell, Wilfried Zaha, Jeffrey Schlupp, Luka Milivojevic, Andros Townsend, Cheikhou Kouyate, James McArthur, Max Meyer, James McCarthy, Luke Dreher, Nya Kirby, Scott Banks, Brandon Pierrick, Jordan Ayew, Christian Benteke, Connor Wickham, Cenk Tosun

