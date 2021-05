Dream11 Team Tips And Predictions

Here is today’s Dream11 pick for MUN vs LEI

MUN vs LEI My Dream11 Team

Goalkeeper: Schmeichel

Defenders: Bailly, Fofana, Lindelof

Midfielders: Pogba, Tielemans, Maddison, McTominay

Forwards: Iheanacho, Cavani, Greenwood

Probable Line-up

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Van de Beek, McTominay; Mata, Pogba, Greenwood; Cavani

Leicester City: Schmeichel; Amartey, Soyuncu, Fofana; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Maddison; Iheanacho, Vardy

Squads

Manchester United (MUN): Nathan Bishop, Lee Grant, David De Gea, Sergio Romero, Brandon Williams, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Phil Jones, Luke Shaw, Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner, Daniel James, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Andreas Pereira, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, Paul Pogba, Fred, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Odion Ighalo, Anthony Martial

Leicester City (LEI): Jakub Stolarczyk, Kasper Schmeichel, Danny Ward, Eldin Jakupovic, Wes Morgan, Jonny Evans, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Timothy Castagne, Christian Fuchs, Ben Nelson, Ethan Fitzhugh, Shane Flynn, Wesley Fofana, Çaglar Söyüncü, Youri Tielemans, Marc Albrighton, Harvey Barnes, Cengiz Ünder, Hamza Choudhury, Dennis Praet, Thakgalo Leshabela, James Justin, Demarai Gray, Jamie Vardy, James Maddison, Islam Slimani, Kelechi Iheanacho, Ayoze Pérez, Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Luke Thomas

