NAC vs HUD Dream11 Team Prediction

New Delhi: NAC vs HUD Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Sweden: Captain, Vice-captain, Probable Playing XI For Nacka vs Huddinge, 4:30 PM IST, July 26 Monday.

Here is the ECS T10 Sweden Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and NAC vs HUD Dream11 Team Prediction, NAC vs HUD Fantasy Cricket Prediction T10 game, NAC vs HUD Probable XIs ECS T10 Sweden, Fantasy Cricket Prediction – Nacka vs Huddinge, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Sweden, Dream11 Team Prediction Nacka vs Huddinge, Fantasy Tips Marsta Nacka vs Huddinge.

TOSS: The ECS T10 Sweden toss between Nacka vs Huddinge will take place at 4 PM IST – July 26.

Time: 4:30 PM IST.

Venue: Norsborg Cricket Ground.

NAC vs HUD My Dream11 Team

Zabi Zahid, Imal Zuwak, Omran Zazai, Farhad Momand, Tariq Zuwak, Khalid Zahid, Wakil Jalali, Azam Mohammad, Abdul Hakeem, Hijrat Khan, Nasir Iqbal

Captain: Zabi Zahid Vice-captain: Nasir Iqbal

NAC vs HUD Probable Playing XIs

Nacka: Khalid Zahid, Omran Zazai, Zabi Zahid (c), Sadat Sidiqi (wk), Azam Mohammad, Abdul Hakeem, Shakil Jalali, Muhiyadeen Rahman, Lemar Momand, Hewad Momand, Shafi Masood

Huddinge: Imal Zuwak, Tariq Zuwak, Abdul Rashid Khan (c & wk), Sami Rahmani, Nasir Iqbal, Saeed Ahmed, Farhad Momand, Wakil Jalali, Hijrat Khan, Hameed Abdull, Javaid Dawoodzai

NAC vs HUD Squads

Nacka: Abdul Hakeem, Aman Momand, Azam Mohammad, Baljit Singh, Hewad Momand, Khalid Zahid, Lemar Momand, Mohammad Abubakar, Muhiyadeen Rahman, Omran Zazai, Sadat Sidiqi, Sadiq Sidiqi, Shafi Masood, Shakil Jalali, Sohail Zahid, Zabi Zahid

Huddinge: Abdul Rashid Khan, Akmal Zuwak, Farhad Momand, Hameed Abdul, Hameed Zuwak, Hijrat Khan, Ilham Ali, Imal Zuwak, Kamran Momand, Najeeb Ullah, Nasir Iqbal, Rohollah Ahmadzai, Saeed Ahmed, Sami Rahmani, Shehriyar Akbari, Tariq Zuwak, Wakil Jalali, Yama Masoud

