Nambia vs Titans Dream11 Team Prediction T20 Series Match – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s NAM vs TIT Dream11 Team, Match in Nambia: In the match of the ongoing T20 series match, Titans will lock horns with Nambia. Nambia vs Titans Dream11 Prediction T20 Series Match – Check My Dream11 Team, Best players list of NAM vs TIT, Nambia Dream11 Team Player List, Titans Dream11 Team Player List, Online Cricket Prediction and Tips – NAM vs TIT T20 Series Match, Online Cricket Tips – Nambia vs Titans T20 Series, Fantasy Cricket Prediction – T20 Series Match, Fantasy Tips – Nambia vs Titans.

TOSS: The T20 Series Match match toss between Titans and Nambia will take place at 12.30 PM IST – August 29

Time: 1.30 PM IST.

Venue: Wanderers Cricket Ground in Windhoek

NAM vs TIT My Dream11 Team

Wicketkeeper: Zane Green

Batsmen: Merwe Erasmus, Theunis De Bruyn, Craig Williams, Dean Elgar

All-rounders: Michael Van Lingen, Corbin Bosch, Jan Frylinck

Bowlers: Ben Shikongo, Junior Dala, Aaron Phangiso

NAM vs TIT Probable XI

Namibia Predicted Playing XI: Stephan Baard, Zane Green, Gerhard Erasmus, Nicol Loftie-Eaton, Jan Frylinck, JJ Smit, Michael van Lingen, Dewald Nell, Ben Shikongo, Shaun Fouche, Bernard Scholtz

Titans Predicted Playing XI: Dean Elgar, Gihahn Cloete, Theunis de Bruyn, Corbin Bosch, Grant Mokoena, Sibonelo Makhanya, Jan Pretorius, Aaron Phangiso, Junior Dala, Ayabulela Gqamane, Okuhle Cele

NAM vs TIT Full SQUADS

Namibia: Zane Green, Merwe Erasmus, Craig Williams, Stephan Baard, Jan Frylinck, JJ Smit, Michael van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton Bernald Scoltz, Shaun Fouche, Ben Shikongo,Pikkie YaFrance, Mauritius Ngupita, Karl Birkenstock

Titans: Gihahn Cloete, Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Grant Mokoena, Sibonelo Makhanya, Corbin Bosch, Dayyaan Galiem, Neil Brand, Ayabulela Gqamane, Junior Dala, Aaron Phangiso, Okuhle Cele, Jan-Hendrik Pretorius, Jiveshan Pillay

