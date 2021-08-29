Published: August 29, 2021 10:40 AM IST

NAM vs TIT Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Nambia vs Titans T20 Series Match, August 29 (Credit: IANS)

NAM vs TIT Dream11 Team Tips Nambia vs Titans Dream11 Team Prediction T20 Series Match – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s NAM vs TIT Dream11 Team, Match in Nambia: In the match of the ongoing T20 series match, Titans will lock horns with Nambia. Nambia vs Titans Dream11 Prediction T20 Series Match – Check My Dream11 Team, Best players list of NAM vs TIT, Nambia Dream11 Team Player List, Titans Dream11 Team Player List, Online Cricket Prediction and Tips – NAM vs TIT T20 Series Match, Online Cricket Tips – Nambia vs Titans T20 Series, Fantasy Cricket Prediction – T20 Series Match, Fantasy Tips – Nambia vs Titans. TOSS: The T20 Series Match match toss between Titans and Nambia will take place at 12.30 PM IST – August 29 Time: 1.30 PM IST. Venue: Wanderers Cricket Ground in Windhoek NAM vs TIT My Dream11 Team Wicketkeeper: Zane Green Batsmen: Merwe Erasmus, Theunis De Bruyn, Craig Williams, Dean Elgar All-rounders: Michael Van Lingen, Corbin Bosch, Jan Frylinck Bowlers: Ben Shikongo, Junior Dala, Aaron Phangiso NAM vs TIT Probable XI Namibia Predicted Playing XI: Stephan Baard, Zane Green, Gerhard Erasmus, Nicol Loftie-Eaton, Jan Frylinck, JJ Smit, Michael van Lingen, Dewald Nell, Ben Shikongo, Shaun Fouche, Bernard Scholtz Titans Predicted Playing XI: Dean Elgar, Gihahn Cloete, Theunis de Bruyn, Corbin Bosch, Grant Mokoena, Sibonelo Makhanya, Jan Pretorius, Aaron Phangiso, Junior Dala, Ayabulela Gqamane, Okuhle Cele NAM vs TIT Full SQUADS Namibia: Zane Green, Merwe Erasmus, Craig Williams, Stephan Baard, Jan Frylinck, JJ Smit, Michael van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton Bernald Scoltz, Shaun Fouche, Ben Shikongo,Pikkie YaFrance, Mauritius Ngupita, Karl Birkenstock Titans: Gihahn Cloete, Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Grant Mokoena, Sibonelo Makhanya, Corbin Bosch, Dayyaan Galiem, Neil Brand, Ayabulela Gqamane, Junior Dala, Aaron Phangiso, Okuhle Cele, Jan-Hendrik Pretorius, Jiveshan Pillay Check Dream11 Prediction/ TIT Dream11 Team/ NAM Dream11 Team/ Titans Dream11 Team Prediction/ Nambia Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips T20 Series Match/ Online Cricket Tips and more.

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