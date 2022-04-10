Published: April 10, 2022 10:44 AM IST

NAM vs UGA Dream11 Team Prediction, 2nd T20I: All You Need To Know

NAM vs UGA 2nd T20I Dream11 Team Prediction NAM vs UGA Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Namibia vs Uganda, Playing 11s For Today’s Match United Cricket Club Ground at 03:30 PM IST April 10, Sunday:Also Read - NAM vs UGA Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Namibia vs Uganda, Playing 11s For Today’s Match United Cricket Club Ground at 04:30 PM IST April 8, Friday Namibia vs Uganda 2nd T20I Dream11 Team Prediction, Namibia vs Uganda 2nd T20I – Check My Dream11 Team, Best players list of NAM vs UGA, Namibia vs Uganda 2nd T20I Playing XI, Uganda Dream11 Team Player List, Namibia Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Fantasy Cricket Tips Namibia vs Uganda, Fantasy Cricket Tips Namibia vs Uganda 2nd T20I. Also Read - NAM vs UGA Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips 1st T20I: Captain, Probable XIs For Today's Namibia vs Uganda at Windhoek at 6 PM IST April 3 Saturday TOSS: Toss between NAM vs UGA will take place at 3:00 PM IST – April 10 Time: 3.30 PM IST. Venue: United Cricket Club Ground, Windhoek

NAM vs UGA Dream11 Team red Achelam, Merwe-Gerhard Erasmus, Stephan Baard, Simon Ssesazi, Dinesh Nakrani, Jonathan Smit (c), Jan Frylinck, Riazat Ali Shah(VC), Dylan Leicher, Tangeni Lungameni, Frank Akankwasa NAM vs UGA Probable XI Namibia: Stephan Baard, JP Kotze(w), Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), Craig Williams, JJ Smit, Ruben Trumpelmann, Jan Frylinck, Dylan Leicher, Bernard Scholtz, Tangeni Lungameni Uganda: Arnold Otwani, Simon Ssesazi, Kenneth Waiswa, Riazat Ali Shah, Dinesh Nakrani, Frank Akankwasa, Deusdedit Muhumuza, Brian Masaba(c), Fred Achelam(w), Cosmas Kyewuta, Frank Nsubuga

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