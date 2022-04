NAM vs UGA 1st T20I Dream11 Team Prediction

Namibia vs Uganda 1st T20I Dream11 Team Prediction, Namibia vs Uganda 1st T20I – Check My Dream11 Team, Best players list of NAM vs UGA, Namibia vs Uganda 1st T20I Playing XI, Uganda Dream11 Team Player List, Namibia Dream11 Team Player List

TOSS: Toss between NAM vs UGA will take place at 4:00 PM IST – April 08

Time: 4.30 PM IST.

Venue: United Cricket Club Ground, Windhoek



NAM vs UGA Dream11 Team

Jan Nicol Loftie-Eaton, Merwe-Gerhard Erasmus, Stephan Baard, Craig Williams, Simon Ssesazi, Jonathan Smit (c), Riazat Ali Shah (vc), Bernard Scholtz, Brian Masaba, Frank Akankwasa, Ruben Trumpelmann

NAM vs UGA Probable XI

Namibia: Merwe-Gerhard Erasmus (c), Stephan Baard, Jan Nicol Loftie-Eaton, Craig Williams, Jonathan Smit, Jan Frylinck, JP Kotze, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, Ben Shikongo, Mauritius Ngupita

Uganda: Simon Ssesazi, Deusdedit Muhumuza, Kenneth Waiswa, Riazat Ali Shah, Brian Masaba (c), Juma Miyagi, Dinesh Nakrani, Frank Akankwasa, Fred Achelam, Frank Nsubuga, Henry Ssenyondo