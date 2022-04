NAM-W vs ZM-W 1st T20I Dream11 Team Prediction

Namibia Women vs Zimbabwe Women, Namibia Women Tri Series, Wanderers Cricket Ground, Windhoek at 6 PM IST April 20, Wednesday

Namibia Women vs Zimbabwe Women 1st T20I

TOSS: Toss between NAM-W vs ZM-W will take place at 5:30 PM IST – April 20

Time: 6 PM IST.

Venue: Wanderers Cricket Ground, Windhoek



NAM-W vs ZM-W Dream11 Team

Kayleen Green, Chipo Mugeri-Tiripano, Mary-Anne Musonda, Sylvia Shihepo, Josephine Nkomo, Loryn Phiri, Precious Marange, Sune Wittmann, Anesu Mushangwe, Nomvelo Sibanda, Wilka Mwatile

Captain: Sylvia Shihepo Vice Captain: Josephine Nkomo

NAM-W vs ZM-W Squads

Zimbabwe Women: Sharne Mayers, Precious Marange, Chipo Mugeri-Tiripano, Pellagia Mujaji, Modester Mupachikwa, Anesu Mushangwe, Josephine Nkomo, Nomvelo Sibanda, Mary-Anne Musonda, Ashley Ndiraya, Loryn Phiri, Nyasha Gwanzura, Francesca Chipare, Kellies Ndlovu and Mitchel Mavunga

Namibia Women: Adri van der Merwe, Sune Wittmann, Kayleen Green, Wilka Mwatile, Jurriene Diergaardt, Dietlind Foerster, Sylvia Shihepo, Shiomwenyo Namusha, Yasmeen Khan, Victoria Hamunyela, Irene van Zyl, Edelle Van Zyl, Merczerly Gorases and Mekelanye Mwatile