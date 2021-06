Dream11 Team Prediction

Venue: Puskas Arena.

NED vs CZR My Dream11 Team

Goalkeeper: T Vaclik

Defenders: D Blind, V Coufal, M d Ligt, P V Aanholt

Mid-fielders: F d Jong, T Soucek, D Dumfries, G Wijnaldum

Strikers: M Depay, P Schick

NED vs CZR Probable playing XI

Ned: Maarten Stekelenburg; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Patrick van Aanholt; Frenkie de Jong, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum; Memphis Depay, Donyell Malen

Czech: Tomas Vaclik; Vladimir Coufal, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, Pavel Kaderabek; Tomas Soucek, Tomas Holes; Lukas Masopust, Vladimir Darida, Jakub Jankto; Patrik Schick

NED vs CZR SQUADS

NED: Jasper Cillessen, Tim Krul, Maarten Stekelenburg, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Daley Blind, Jurriem Timber, Patrick van Aanholt, Joel Veltman, Owen Wijndal, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Donyell Malen, Luuk de Jong, Memphis Depay, Quincy Promes, Wout Weghorst

CZR: Ales Mandous, Jiri Pavlenka, Tomas Vaclik, Jan Boril, Jakub Brabec, Pavel Kaderabek, Tomas Kalas, Tomas Holes, Ondrej Celustka, Vladimir Coufal, Ales Mateju, David Zima, Vladimir Darida, Jakub Jankto, Antonin Barak, Alex Kral, Lukas Masopust, Jakub Pesek, Michal Sadilek, Petr Sevcik, Tomas Soucek, Adam Hlozek, Michael Krmencik, Tomas Pekhart, Patrik Schick, Matej Vydra

