Dream11 Team Prediction

Dream11 Team Netherlands vs Namibia Prediction ICC Men’s T20 World Cup Qualifier 2019 – Cricket Tips For Today’s Match 7 NED vs NAM at ICC Academy in Dubai:

The formidable Netherlands will start favourites against Namibia in Match 7 of the ongoing ICC Men’s T20 World Cup Qualifier. After getting off to a winning start against a hapless Kenyan side, Netherlands would look to continue the momentum when they lock horns with Namibia. With the inclusion of Ryan Ten Doeschate, Netherlands will be a much stronger unit. Namibia should give a tough fight against the Netherlands on Saturday.

TOSS – The toss between the Netherlands vs Namibia will take place at 3.10 PM (IST).

Time: 3.40 PM IST.

Venue: ICC Academy in Dubai.

NED vs NAM Dream11 Tips and Tricks

Keeper – Tobias Visee

Batsmen – Ryan ten Doeschate (C), Max ODowd, Stephan Baard, Ben Cooper

All-Rounders – Gerhard Erasmus, Roelof van der Merwe (VC), Pieter Seelaar

Bowlers – Zhivago Groenewald, Bernard Scholtz, Paul van Meekeren

My Dream11 Team

Tobias Visee, Ryan ten Doeschate (C), Max ODowd, Stephan Baard, Ben Cooper, Gerhard Erasmus, Roelof van der Merwe (VC), Pieter Seelaar, Zhivago Groenewald, Bernard Scholtz, Paul van Meekeren

NED vs NAM Probable Playing XIs —

Netherlands: Max O’Dowd, Tobias Visée, Ben Cooper, Ryan ten Doeschate, Scott Edwards (WK), Pieter Seelaar (C), Roelof van der Merwe, Fred Klaassen, Brandon Glover, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten.

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, Gerhard Erasmus (C), JP Kotze, Craig Williams, Jan Frylinck, Christi Viljoen, Zane Green (WK), Bernard Scholtz, Zhivago Groenewald, JJ Smit

SQUADS–

Netherlands: Max O’Dowd, Tobias Visée, Ben Cooper, Ryan ten Doeschate, Scott Edwards (WK), Pieter Seelaar (C), Roelof van der Merwe, Fred Klaassen, Brandon Glover, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten, Philippe Boissevain, Tonny Staal, Shane Snater, Colin Ackermann

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, Gerhard Erasmus (C), JP Kotze, Craig Williams, Jan Frylinck, Christi Viljoen, Zane Green (WK), Bernard Scholtz, Zhivago Groenewald, JJ Smit, Ben Shikongo, Tangeni Lungameni, Karl Birkenstock, Pikky Ya France

Check Dream11 Prediction/ NED Dream11 Team/ NAM Dream11 Team/ Netherland Dream11 Team/ Namibia Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.