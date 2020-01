Published: January 30, 2020 11:57 AM IST

NIG-U19 vs UAE-U19 Dream11 Team

Dream11 Prediction and Tips Dream11 Team Prediction Nigeria Under-19 vs United Arab Emirates Under-19: Captain And Vice Captain For Today ICC Under-19 Cricket World Cup 2020 Plate Playoff Semi-Final 1 NIG-U19 vs UAE-U19 at Witrand Cricket Field in Potchefstroom 1:30 PM IST January 30: Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today ICC Under-19 Cricket World Cup 2020, United Arab Emirates Under-19 vs Nigeria Under-19: Also check NIG-U19 vs UAE-U19 Dream11 Guru Fantasy Tips Toss 1:00 PM IST Match Start time 1:30 PM IST Captaincy Picks Vriitya Aravind, Figy John, Osama Hassan, Aryan Lakra, Ansh Tandon, Olayinka Olaleye Top Picks Vriitya Aravind, Figy John, Sanchit Sharma, Akhere Isesele NIG-U19 vs UAE-U19 Dream11 Team Vriitya Aravind (CAPTAIN), Olayinka Olaleye, Figy John (VICE CAPTAIN), Osama Hassan, Ansh Tandon, Aryan Lakra, Peter Aho, Akhere Isesele, Rasheed Abolarin, Abdulrahman Jimoh, Sanchit Sharma NIG-U19 vs UAE-U19 Probable XI Nigeria Under-19s: Samuel Mba, Elijah (Olayinka) Olaleye, Sulaimon Runsewe (WK), Isaac Danladi, Miracle Akhigbe, Sylvester Okpe (C), Abdulrahman Jimoh, Peter Aho, Shehu Audu, Akhere Isesele, Rasheed Abolarin UAE Under-19s: Aryan Lakra (C), Vriitya Aravind, Syed Haider, Figy John, Ansh Tandon, Alishan Sharafu, Osama Hassan (WK), Muhammad Farazuddin, Akasha Tahir, Karthik Palaniapan, Sanchit Sharma NIG-U19 vs UAE-U19 Squads UAE Under-19s: Aryan Lakra (C), Vriitya Aravind, Syed Haider, Figy John, Ansh Tandon, Alishan Sharafu, Osama Hassan (WK), Muhammad Farazuddin, Akasha Tahir, Karthik Palaniapan, Sanchit Sharma, Rishabh Mukherjee, Kai Smith, Ali Naseer, Chathiyan Dashan Nigeria Under-19s: Samuel Mba, Elijah (Olayinka) Olaleye, Sulaimon Runsewe (WK), Isaac Danladi, Miracle Akhigbe, Sylvester Okpe (C), Abdulrahman Jimoh, Peter Aho, Shehu Audu, Akhere Isesele, Rasheed Abolarin, Miracle Ikaige, Oche Boniface, Mohameed Taiwo, Ifeanyi Uboh Check Dream11 Prediction / NIG-U19 Dream11 Team / Nigeria Under-19 Dream11 Team / United Arab Emirates Under-19 Dream11 Team / UAE-U19 Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Cricket Latest News on India.com.