NIG-W vs RWA-W Kwibuka Women’s T20, 3rd Place Playoff: Captain, Fantasy Tips – Nigeria Women vs Rwanda Women, Playing 11s, Team News at 1:00 PM IST June 12 Saturday:

TOSS: The Kwibuka Women’s T20 toss between Nigeria Women vs Rwanda Women will take place at 12:30 PM IST – June 12.

Time: 1:00 PM IST.

Venue: Gahanga International Stadium.

NIG-W vs RWA-W My Dream11 Team

Sarah Uwera, Samantha Agazuma, Omonye Asika, Cathia Uwamahoro, Blessing Etim, Salome Sunday, Henriette Ishimwe (c), Sifa Ingabire (vc), Joy Efosa, Mary Desmond, Josiane Nyirankundineza

Probable Playing 11s

Rwanda Women: Diane Dusabemungu, Gisele Ishimwe, Henriette Ishimwe, Marie Bimenyimana, Cathia Uwamahoro, Margueritte Vumiliya, Sarah Uwera (c & wk), Alice Ikuzwe, Sifa Ingabire, Josiane Nyirankundineza, Immaculee Muhawenimana

Nigeria Women: Favour Eseigbe, Omonye Asika, Blessing Etim, Salome Sunday, Esther Sandy, Samantha Agazuma (C), Agatha Obulor, Abigail Igbobie (wk), Joy Efosa, Miracle Imimole, Mary Desmond.

NIG-W vs RWA-W Squads

Nigeria Women: Samantha Agazuma (C), Kehinde Abdulquadri, Omonye Asika, Mary Desmond, Joy Efosa, Favour Eseigbe, Blessing Etim, Abigail Igbobie, Miracle Imimole, Piety Lucky, Blessing Nwobodo, Agatha Obulor, Racheal Samson, Esther Sandy, Salome Sunday.

