Dream11 Team Prediction

NOT vs HUD Championship 2020: Nottingham Forest vs Huddersfield Town Match at The City Ground 6:45 PM IST June 28 Sunday

Nottingham Forest vs Huddersfield Town Dream11 Team Tips and Prediction – Championship 2020

Dream11 Team

Hamer, Ribeiro, Tobias Figueiredo, Brown, Toffolo, Silva, Bacuna, Willock, Grabban, Grant, Campbell

Starting XI

Nottingham Forest: Brice Samba, Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, Tiago Silva, Brennan Johnson, Lewis Grabban, Nuno Da Costa, Matthew Cash, Joe Lolley, Zach Clough, Virgil Gomis

Huddersfield Town: Ben Hamer, Harry Toffolo, Jaden Brown, Juninho Bacuna, Chris Willock, Karlan Grant, Fraizer Campbell, Christopher Schindler, Trevoh Chalobah, Alex Pritchard, Collin Quaner

SQUADS

Nottingham Forest (NOT): Jordan Smith, Brice Samba, Yuri Ribeiro, Matthew Cash, Joe Worrall, Michael Hefele, Gaetan Bong, Tobias Figueiredo, Tendayi Darikwa, Yohan Benalouane, Michael Dawson, Carl Jenkinson, Alex Mighten, Brennan Johnson, Tiago Silva, Samba Sow, Alfa Semedo, Ryan Yates, John Bostock, Joe Lolley, Joao Carvalho, Ben Watson, Sammy Ameobi, Virgil Gomis, Nuno Da Costa, Zach Clough, Lewis Grabban

Huddersfield Town (HUD): Ryan Schofield , Joel Coleman , Ben Hamer, Jonas Lossl, Jon Gorenc-Stankovic, Rarmani Green, Herbert Bockhorn, Richard Stearman, Christopher Schindler, Jaden Brown, Harry Toffolo, Tommy Elphick, Danny Simpson, Terence Kongolo, Demeaco Duhaney, Matty Daly, Lewis Obrien, Reece Brown, Juninho Bacuna, Trevoh Chalobah, Jonathan Hogg, Elias Kachunga, Alex Pritchard, Chris Willock, Andy King, Emile Smith Rowe, Josh Koroma, Karlan Grant, Collin Quaner, Steve Mounie, Fraizer Campbell

