New Delhi: NRK vs ITT Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips TNPL: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XIs For Nellai Royal Kings vs iDream Tiruppur Tamizhans, 7:30 PM IST, July 26 Monday.

TOSS: The TNPL T20 2021 toss between IDream Tiruppur Tamizhans and Nellai Royal Kings will take place at 7 PM IST – July 26.

TOSS: The TNPL T20 2021 toss between IDream Tiruppur Tamizhans and Nellai Royal Kings will take place at 7 PM IST – July 26.

Time: 7:30 PM IST.

Venue: MA Chidambaram Stadium.

NRK vs ITT My Dream11 Team

Baba Indrajith, Baba Aparajith, S Aravind, Arjun Murthy, M Mohammed, Ravi Rajkumar, Sanjay Yadav, V Athisayaraj Davidson, Sharun Kumar, Maan Bafna, NS Harish.

Captain: Baba Indrajith. Vice-captain: M Mohammed.

NRK vs ITT Probable Playing XIs

Nellai Royals Kings

Baba Aparajith(c), Laxmesha Suryaprakash, Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith(wk), Sanjay Yadav, Arjun Murhty, NS Harish, Mohan Abhinav, Sharun Kumar, T Ajith Kumar, V Athisayaraj Davidson.

IDream Tiruppur Tamizhans:

M Mohammad (C), Aswin Crist, R Rajkumar, S Dinesh, Adhithya Giridhar, S Siddharth, P Francis Rokins, N Mohammad-Ashik, A Karippuswamy, S Mohan Prasath, K Gowtham Thamarai.

NRK vs ITT Squads

Nellai Royal Kings H Trilok Nag, CH Jitendra Kumar, Sanjay Yadav R, V Athisayaraj Davidson, T Ajith Kumar, M Abhinav, NS Harish, Pradosh Ranjan Paul, S Sharun Kumar, Baba Indrajith, Baba Aparajith, Ashwath Mukunthan, L Surya Prakash, S Senthil Nathan, Jitendra Kumar CH, Rohit Ram R, Sathraj A, Veeramani T, Sri Neranjan R, Vivek R, Suresh C and Arjun P Murthy.

IDream Tiruppur Tamizhans: S Dinesh, S Manigandan, RI Raajkumar, S Mohan Prasath, S Siddharth, S Aravind, Maan K Bafna, P Francis Rokins, K Gowtham Thamarai Kannan, Aswin Crist A, Tushar Raheja, A Karuppusamy, C Shriram, M Mohammed, Mohammed Ashik N, Affan Khader M, Adithya Giridhar, Saathiyaannaryan L, M Rooban Raj, Mohan Prasath S, Maan K Bafna, R Rajkumar, Natarajan ST, Ashwin Balaji S, and Dinesh Karthik.

