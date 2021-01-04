Updated: January 4, 2021 7:48 PM IST

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Dream11 Team Prediction NZ-XI vs PAK-A New Zealand vs Pakistan T20: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today’s New Zealand-XI vs Pakistan-A T20 Match at 3:30 AM IST January 5 Tuesday: Also Read - Virat Kohli-Hardik Pandya Bio-Bubble Breach: Pragyan Ojha Slams Australian Media, Calls it 'Stupidity to The Core' New Zealand-XI vs Pakistan-A Dream11 Team Prediction New Zealand vs Pakistan T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of NZ-XI vs PAK-A, New Zealand-XI vs Pakistan-A T20, New Zealand-XI Dream11 Team Player List, Pakistan-A Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Fantasy Cricket Prediction- NZ-XI vs PAK-A New Zealand-XI vs Pakistan-A T20, Online Cricket Tips and Prediction – New Zealand-XI vs Pakistan-A T20 2020, Fantasy Tips – New Zealand-XI vs Pakistan-A T20 Match, Online Prediction, Tips – New Zealand-XI vs Pakistan-A T20 Also Read - Kane Williamson Hits First Century in 2021 During 2nd Test Between NZ-PAK TOSS: The T20 match toss between New Zealand vs Pakistan will take place at 3 AM (IST) – January 5, Tuesday. Also Read - Live Streaming Cricket, New Zealand vs Pakistan 2nd Test Day 2: When And Where to Watch NZ vs PAK Time: 3:30 AM IST Venue: Bert Sutcliffe Oval, Lincoln NZ-XI vs PAK-A My Dream11 Team Keeper – Rohail Nazir Batsmen – Jeet Raval (VC), Haider Ali, Hussain Talat, Zeeshan Malik (C), Rhys Mariu All-rounders – Amad Bhatt, Jakob Bhula Bowlers – Haris Rauf, Usman Qadir, Henry Shipley Probable Playing XIs NZ XI: JA Raval, RA Mariu, JJNP Bhula, JF Carter, FF Lellman, QLM Sunde, RD Harrison, TJG Pringle, SB Keene, A Ashok, WP O’Rourke, JD Mckay PK A: Rohail Nazir, Hussain Talat, Haider Ali, Abdullah Shafiq, Iftikhar Ahmed, Amad Butt, Harris Rauf, Wahab Riaz, Muhammad Hasnain, Musa Khan, Usman Qadir. SQUADS – New Zealand XI Jeet Raval(c), Rhys Mariu, Joe Carter, Fergus Lellman, Jakob Bhula, Quin Sunde (Wk), Ryan Harrison, Henry Shipley, Tim Pringle, Adhitya Ashok, Fraser Sheat, Jarrod McKay, William ORourke Pakistan A Rohail Nazir (c & wk), Zeeshan Malik, Haider Ali, Abdullah Shafiq, Iftikhar Ahmed, Amad Butt, Haris Rauf, Danish Aziz, Muhammad Hasnain, Hussain Talat, Usman Qadir, Musa Khan, Zafar Gohar, Wahab Riaz Check Dream11 Prediction/ NZ-XI Dream11 Team/ PAK-A Dream11 Team/ New Zealand-XI Dream11 Team Prediction/ Pakistan-A Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips New Zealand vs Pakistan 2nd Test/ Online Cricket Tips and more.

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