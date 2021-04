Dream11 Prediction OCC vs MD Fantasy Tips

OCC vs MD Dream11 Prediction Fantasy Tips ECS T10 Portugal – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Oporto Cricket Club vs Miranda Dragons at Estádio Municipal de Miranda do Corvo, 10 PM IST, 23rd April. Also Read - VCC vs SAL Dream11 Prediction Fantasy Tips ECS T10 Vienna: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XIs For Vienna CC vs Salzburg at 6:30 PM IST 23rd April

Oporto Cricket Club vs Miranda Dragons Dream11 Team Prediction ECS T10 Portugal – Check My Dream11 Team, Best players list of OCC vs MD, ECS T10 Portugal, Oporto CC Dream11 Team Player List, Miranda Dragons Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Oporto Cricket Club vs Miranda Dragons, Online Cricket Tips Oporto Cricket Club vs Miranda Dragons T10 Portugal, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Portugal. Also Read - CRC vs VID Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips FanCode Vienna ECS T10 Match 8: Captain, Vice-captain - Cricketer CC vs Vienna Danube, Today's Probable XIs at Seebarn Cricket Ground at 6:30 PM IST April 20 Tuesday

TOSS: The ECS T10 – Vienna match toss between Vienna CC vs Salzburg will take place at 9:30 PM IST – April 23 Friday. Also Read - VIA vs INV Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips FanCode Vienna ECS T10 Match 7: Captain, Vice-captain - Vienna Afghan vs Indian Vienna, Today's Probable XIs at Seebarn Cricket Ground at 4:30 PM IST April 20 Tuesday

Time: 10:0 PM IST

Venue: Estádio Municipal de Miranda do Corvo.

OCC vs MD My Dream11 Team

Premal Rajani, Sabhapathy Kanaka, John Zinkus, Raghu Raman, Syed Asif Rab, Abdul Mohshin, Krishan Kumar, Junaid Khan, Ibrahim Mohammad, Ferdous Ahmed Mamun, Neil Charles

Captain -Premal Rajani, Vice-captain – Krishan Kumar.

OCC vs MD Probable playing XI’s

Oporto Cricket Club: Kanaka Sabhapathy (wk), John Zinkus, Junaid Khan, Premal Rajani (c), Thomas Rogerson, Raghu Raman, Neil Charles, Euan Mackay, Sanath Gunawardena, Patrick Butcher, Jack Cunningham

Miranda Dragons: Md Omar Faruk, Abdul Mohshin, Asif Ataur, Syed Asif Rab, Ibrahim Mohammad (c), Krishan Kumar, Ferdous Ahmed Mamun, Greg Bullock (wk), Paul Stubbs, Rob Lewis, Tom Allan

OCC vs MD Squads

Oporto Cricket Club: Premal Rajani (c), Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Kanaka Sabhapathy, Nigel Jordan, Jack Cunningham, Junaid Khan, John Zinkus, Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Jonathan Cooles, James Graham, Patrick Butcher, Neil Charles, Alexandre Camelo, Bhavin Sorathiya, Travis Cunningham, Euan Mackay, Adam Mackay, Sanath Gunawardena, Muhammad Ali Awan, Andrew Machaj, Mike Shannon, Syed Rashid.

Miranda Dragons: Ibrahim Mohammad (c), Md Omar Faruk, Krishan Kumar, Ferdous Ahmed Mamun, Steven Waddell, Mohammad Hasan Khan, Greg Bullock, Clive Worth, Paul Stubbs, Asif Ataur, Syed Asif Rab, Mohammad Shakir, Abdul Mohshin, Rob Lewes, Lucas Hennessey, Tom Allan

Check Dream11 Prediction/ OCC Dream11 Team/ MD Dream11 Team/ Oporto CC Dream11 Team Prediction/ Miranda Dragons Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Portugal/ Online Cricket Tips and more.