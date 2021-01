Dream11 Team Prediction

ODJ vs OPA MGM Odisha T20 2021 Match 15: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today’s Odisha Jaguars vs Odisha Panthers at Barabati Stadium, Cuttack at 3:30 PM IST January 3 Sunday:

TOSS: The Odisha T20 toss between Odisha Jaguars vs Odisha Panthers will take place at 3 PM IST.

Time: 3:30 PM IST

Venue: Barabati Stadium, Cuttack.

ODJ vs OPA My Dream11 Team

Wicketkeeper: Ranjit Paikaray

Batsmen: Abhijit Barik, Ankit Singh, Abhishek Yadav

All-Rounders: Nirbishankar Barik, Girija Rout, Sidhant Jena, Alok Chandra Sahoo

Bowlers: Manoj Kashyap, Lagnajit Samal, Pradeep Pradhan

SQUADS

Odisha Jaguars Squad:

Lagnajit Samal, Manoj Kashyap, Sandeep Chouhan, Rahul Choudhary, Girija Rout, Nirbishankar Barik, Nihar Bhuyan, Dibya Ranjan Das, Shamsul Khan, Anwesh Das, Abhijit Barik, Sunil Sahoo, Rasmi Sahoo, Kshyama Bal, Bibhu Mallick

Odisha Panthers Squad:

Krushna Barik, Ranjit Paikaray, Sparsh Somani, Ankit Singh, Abhishek Yadav, Nisikanta Rout, Pradeep Pradhan, Binit Mohanty, Dinesh Srivastav, Alok Chandra Sahoo, Chandramani Biswal, Ashutosh Das, Basant Mohanty, Jayanta Behera, Shubham Nayak, Sidhant Jena

