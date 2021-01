Dream11 Team Prediction

ODP-W v ODB-W Odisha Women’s T20 2020 Match 1: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today’s Odisha Pink vs Odisha Blue at Barabati Stadium, Cuttack at 11:30 AM IST January 13 Tuesday:

Odisha Pink Women will lock horns with Odisha Blue Women in the Odisha Women’s T20 league opening match at Barabati Stadium, Cuttack on 13th January. The game is scheduled to begin at 11:30 AM IST and the live scores can be seen on FanCode.

TOSS: The Odisha Women’s T20 toss between Odisha Pink vs Odisha Blue will take place at 11 AM IST – January 13.

Time: 11:30 AM IST

Venue: Barabati Stadium, Cuttack.

ODP-W v ODB-W My Dream11 Team

Keeper – Pragyan Mohanty

Batters – Madhuri Mehta, Sarita Meher, Sunita Murmu

All-Rounders – Madhusmita Behera (c), Priyanka Sahoo (vc), Silpa Swain

Bowlers – Banalata Mallick, D-Janaki Reddy, Rosnara Parwin, Sushree-Dibyadarshini

Probable Playing XIs

Odisha Pink Women: Monalisa Raut, Sarita Meher, Rani Tudu, Sangita Khadia, Anjali Singh, Madhusmita Behera, Barsarani Singh, Kuni Bhadra, Sushree Dibyadarshini, Rosnara Parwin, Sujata Mallick

Odisha Blue Women: Pragyan Mohanty , Sunita Murmu , Kajal Jena , Subra Niranjana Swain , Sasmita Mahalik , Priyanka Sahoo , Sangita Parinda , Laxmipriya Naik , D-Janaki Reddy , Banalata Mallick , Luisa Dash

Squads

Odisha Pink Women (ODP-W): Monalisa Raut, Rajeswaari Jena, Sarita Meher, Rani Tudu, Sangita Khadia, Anjali Singh, Purnima Ray, Madhusmita Behera, Barsarani Singh, Kuni Bhadra, Sushree Dibyadarshini, Rosnara Parwin, Sujata Mallick, Indrani Chatria, Rajshree Swain

Odisha Blue Women (ODB-W): Pragyan Mohanty, Madhuri Mehta, Sunita Murmu, Kajal Jena, Subra Niranjana Swain, Sasmita Mahalik, Silpa Swain, Priyanka Sahoo, Sangita Parinda, Laxmipriya Naik, D-Janaki Reddy, Banalata Mallick, Tarana Pradhan, Luisa Dash, Nibedita Nayak

