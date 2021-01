ODP-W vs ODG-W Dream11 Tips And Prediction MGM Odisha Women’s T20

Odisha Purple vs Odisha Green Dream11 Team Prediction Odisha Women’s T20 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s ODP-W vs ODG-W at KIIT Stadium, Bhubaneswar: In the 21st match of the ongoing T20 tournament, Odisha Purple will be taking the field against Odisha Green on February 1, Monday. Odisha Purple vs Odisha Green Dream11 Team Prediction Dream11 Odisha Women’s T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of ODP-W vs ODG-W, Dream11 Odisha Women’s T20, Odisha Green Dream11 Team Player List, Odisha Purple Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Odisha Purple vs Odisha Green T20, Online Cricket Tips ODP-W vs ODG-W T20, Online Cricket Tips Odisha Purple vs Odisha Green MGM Odisha Women’s T20, Fantasy Playing Tips – Odisha Women’s T20. Also Read - ODR-W vs ODG-W Dream11 Team Prediction MGM Odisha Women's T20 Match 19: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Odisha Red vs Odisha Green at KIIT Stadium, Bhubaneswar at 9 AM IST January 31 Sunday

TOSS: The Odisha Women’s T20 toss between Odisha Green and Odisha Purple will take place at 8.30 AM IST – February 1, Monday. Also Read - ODP-W vs ODV-W Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips MGM Odisha Women's T20 Match 18: Captain, Probable XIs For Today's Odisha Purple vs Odisha Violet at KIIT Stadium, Bhubaneswar at 1 PM IST January 30 Saturday

Time: 9 AM IST Also Read - ODY-W vs ODR-W Dream11 Team Prediction MGM Odisha Women's T20 Match 17: Captain, Fantasy Cricket Tips For Today's Odisha Yellow vs Odisha Red at KIIT Stadium, Bhubaneswar at 9 AM IST January 30 Saturday

Venue: KIIT Stadium, Bhubaneswar.

ODP-W vs ODG-W My Dream11 Team

Wicketkeeper – Sumitra Sahoo

Batswomen – Sarita Mehera, Sarojini Giri (C), Nidhi Singh

All-Rounders – Rasnara Parwin, Madhusmita Behera, D Janaki Reddy (VC)

Bowlers – Rameswari Naik, G M Alakananda, Banalata Mallick, Sushree Anita Singh

ODP-W vs ODG-W Probable Playing XIs

Odisha Purple: Prathana Pratisruti, Roshni Bagarty, Sarita Mehera, Gangadhar Manjulata Alakana, Madhusmita Behera, Rani Tudu, Subhra Niranjana Swain, Monalisa Rout, Puja Rani Das, D Janaki Reddy, Sakina Khatun

Odisha Green: Pragyan Mohanty, Alipsa Biswal, BLS Baisnavi, Rasnara Parwin, Bhabani Dhada, Rameswari Naik, Rani Kumar Prasad, Sushree Anita Singh, Aparna Rani SahooNidhi Singh, Sumitra Sahoo, Sorojini Giri

ODP-W vs ODG-W Squads

Odisha Purple: Rani Tudu, Subhra Niranjana Swain, Monalisa Rout, Puja Rani Das, D Janaki Reddy, Sakina Khatun, Priyankavee Muduli, Leona Priyadarshini, Subhasmita Acharya, Joyce Nayak, Prathana Pratisruti, Roshni Bagarty, Sarita Mehera, Gangadhar Manjulata Alakana, Madhusmita Behera

Odisha Green: Sushree Anita Singh, Aparna Rani SahooNidhi Singh, Sumitra Sahoo, Sorojini Giri, Sabita Kachim, Nishta Dutta, Lipika Mohato, Nidhi Singh, Pragyan Mohanty, Alipsa Biswal, BLS Baisnavi, Rasnara Parwin, Bhabani Dhada, Rameswari Naik, Rani Kumar Prasad

Check Dream11 Prediction/ ODP-W Dream11 Team/ ODG-W Dream11 Team/ Odisha Green Dream11 Player List/ Odisha Purple Dream11 Player List/ Dream11 Guru Tips – Odisha Women’s T20/ Online Cricket Tips and more.