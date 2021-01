Dream11 Team Prediction

ODT vs ODL MGM Odisha T20 2021 Match 16: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Odisha Tigers vs Odisha Lions at Barabati Stadium, Cuttack at 7:30 PM IST January 3 Sunday:

TOSS: The Odisha T20 toss between Odisha Tigers vs Odisha Lions will take place at 7 PM IST.

Time: 7:30 PM IST

Venue: Barabati Stadium, Cuttack.

ODT vs OPL My Dream11 Team

WK: Chakraborty, Lenka

BATTING: Naik, Pradhan, Samal,ROut

ALLROUNDERS: Pattanaik

BOWLING: Majhi, Das, Patel, Sahoo

SQUADS

Odisha Tigers

Ayush Naik, Girija Sankar Barik, Amin Khan, Debasish Ashok Samantray (c), Dibyashakti Chakrabarty, Rakesh Gochhayat (wk), B Shiva, Harshit Rathod, Rajkishan Patel, Sanjay Das, Shekhar Majhi, Minal Parida, Uttsab Bhoi, Samir Mandal, Rupak Pradhan, Sangram Majhi

Odisha Lions

Rakesh Pattanaik, Saroja Panda, Subhrajyoti Mishra, Swastik Samal, Biswabhusan Bihari, Bikash Rout, Ajay Goura, Sujit Skhetra Lenka, Alok Mangaraj, Chinmay Sahoo, Nauttam Bhanja, Ansuman Tripathy, Deepak Behera, S Sahoo, Durgaprasad Behera, Abhishek Giri

