TOSS: The Odisha T20 toss between Odisha Tigers vs Odisha Pumas will take place at 7 PM IST.

Time: 7:30 PM IST

Venue: Barabati Stadium, Cuttack.

ODT vs OPU My Dream11 Team

Keeper – Dibyashakti Chakrabarty

Batters – Prasantha Rana, Ayush Naik, Sandeep Patnaik

All-Rounders – Prayash K Singh (C), Pratik Anurag Das, Amin Khan

Bowlers – Tukuna Sahoo, Shekhar Majhi, Sanjay Das (VC), Rajkishan Patel

Probable Playing XIs

Odisha Tigers:

Ayush Naik, Girija Sankar Barik, Amin Khan, Debasish Ashok Samantray (c), Dibyashakti Chakrabarty, Rakesh Gochhayat (wk), B Shiva, Harshit Rathod, Rajkishan Patel, Sanjay Das, Shekhar Majhi

Odisha Pumas:

Kameshwar Barik, Dhiraj Singh, Aravinda Singh, Tukuna Sahoo, Pratik Anurag Das, Abhinash Nayak, Prayash Singh, Prasantha Rana, Sandeep Patnaik, Jitendra Thapa, Badal Nishad.

Full Squads

Odisha Tigers:

Ayush Naik, Girija Sankar Barik, Amin Khan, Debasish Ashok Samantray (c), Dibyashakti Chakrabarty, Rakesh Gochhayat (wk), B Shiva, Harshit Rathod, Rajkishan Patel, Sanjay Das, Shekhar Majhi, Minal Parida, Uttsab Bhoi, Samir Mandal, Rupak Pradhan, Sangram Majhi

Odisha Pumas:

Kameshwar Barik, Dhiraj Singh, Aravinda Singh, Tukuna Sahoo, Pratik Anurag Das, Abhinash Nayak, Prayash Singh, Prasantha Rana, Sandeep Patnaik, Jitendra Thapa, Badal Nishad, Soubhagya Mohanty, Purnachandra Majhi, Illu Gochhayat, Pravin Tirkey, Debashis Mahakud.

