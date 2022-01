OFC vs KBFC Dream11 Team Predictions Hero Indian Super League

Odisha FC vs Kerala Blasters FC Dream11 Team Prediction Hero ISL- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s OFC vs KBFC at Tilak Maidan Stadium: Here is the Hero ISL Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and OFC vs KBFC Dream11 Team Prediction, OFC vs KBFC Fantasy Football Prediction, OFC vs KBFC Probable XIs Hero ISL, Fantasy Football Prediction – Odisha FC vs Kerala Blasters, Fantasy Playing Tips – Hero ISL.Also Read - MCFC vs BFC Dream11 Prediction, Fantasy Football Hints Hero ISL: Captain, Vice-Captain, Playing 11s For Today's Mumbai City FC vs Bengaluru FC at Fatorda Stadium at 7:30 PM IST December 10 Monday

Time: 7:30 PM IST. Also Read - JFC vs CFC Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints Hero ISL Match: Captain, Predicted Playing 11s, Top Picks- Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC, Team News For Today's Football Match at GMC Athletic Stadium at 9:30 PM IST January 2 Sunday

Venue: Tilak Maidan Stadium Also Read - KBFC vs FCG Dream11 Prediction, Fantasy Football Hints Hero ISL: Captain, Vice-Captain, Playing 11s For Today's Kerala Blasters vs FC Goa at Tilak Maidan Stadium at 7:30 PM IST January 2 Sunday

OFC vs KBFC My Dream11 Team

Kamaljit Singh, Marko Leskovic, Enes Sipovic, Jessel Carneiro, Hector Rodas, Javi Hernandez, Jeakson Singh, Vinit Rai, Sahal Abdul Samad; Adrian Luna, Aridai Cabrera.

Captain: Javi Hernandez, Vice-Captain: Sahal Abdul Samad.

OFC vs KBFC Probable Playing XIs

Odisha FC: Kamaljit Singh, Hendry Antonay, Victor Mongil, Hector Rodas, Lalruatthara; Vinit Rai, Thoiba Singh; Jerry Mawihmingthanga, Javi Hernandez, Nandhakumar Sekar, Aridai Cabrera.

Kerala Blasters FC: Albino Gomes, Harmanjot Khabra, Marko Leskovic, Enes Sipovic, Jessel Carneiro, Vincy Barretto, Jeakson Singh, Ayush Adhikari, Sahal Abdul Samad; Adrian Luna, Alvaro Vazquez.

MCFC vs BFC Squads

Odisha FC:Kamaljit Singh, Arshdeep Singh, Ravi Kumar, Gaurav Bora, Lalruathara, Sahil Panwar, Hendry Antonay, Lalhrezuala Sailung, Sebastian Thangmuansang, Deven Sawhney, Victor Mongil, Hector Rodas, Thoiba Singh Moirangthem, Vinit Rai, Paul Ramfangzauva, Isaac Vanmalsawma, Isak Vanlalruatfela, Liridon Krasniqi, Javi Hernandez, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, CVL Remtluanga, Nikhil Raj, Akshunna Tyagi, Daniel Lalhlimpuia, Aridai Cabrera, Jonathas Cristian De Jesus.

Kerala Blasters FC: Albino Gomes, Prabhsukhan Singh Gill, Muheet Shabir, Sachin Suresh, Sandeep Singh, Nishu Kumar, Abdul Hakku, Hormipam Ruivah, Bijoy V, Enes Sipovic, Marko Lešković, Denechandra Meitei, Sanjeev Stalin, Jessel Carneiro, Jeakson Singh, Harmanjot Khabra, Ayush Adhikari, Givson Singh, Lalthathanga Khawlhring, Prashant K, Vincy Barretto, Sahal Abdul Samad, Seityasen Singh, Rahul K P, Adrian Luna, Chencho Gyeltshen, Jorge Pereyra Diaz, Álvaro Vázquez.