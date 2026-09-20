Asian Games 2026: India’s full schedule for September 21, Hockey, kabaddi, Badminton and more Asian Games 2026: Check India’s full September 21 schedule, including hockey, kabaddi, badminton, shooting, MMA, boxing, swimming and table tennis timings.
Published: September 20, 2026, 7:51 PM IST
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Indian athletes will be in action across hockey, kabaddi, badminton, shooting, MMA and other sports on September 21 at the Asian Games 2026. (Photo: IANS)
The Indian contingent will be in action across several sports on another busy day at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan on Monday, September 21. Indian athletes will compete in hockey, kabaddi, badminton, shooting, swimming, boxing, MMA, table tennis, wushu, soft tennis and sepaktakraw.
With several medal events also lined up, shooting and MMA will be among the key sports to follow. Here is the complete schedule of Indian athletes for September 21, with all timings in IST.
Asian Games 2026: India’s full schedule for September 21 (Day 3) all timings in IST
Swimming
Time
Event
Indian Athletes
6:32 a.m.
Men’s 50m Backstroke Heats
Rishabh Das, Srihari Nataraj
6:46 a.m.
Men’s 50m Freestyle Heats
Akash Mani
6:50 a.m.
Men’s 50m Freestyle Heats
Heer Gitesh Shah
7:10 a.m.
Men’s 100m Breaststroke Heats
Danush Suresh
7:44 a.m.
Men’s 4x200m Freestyle Relay Heats
India
1:30 p.m.
Men’s 50m Backstroke Final
Rishabh Das, Srihari Nataraj (if qualify)
1:42 p.m.
Men’s 50m Freestyle Final
Akash Mani, Heer Gitesh Shah (if qualify)
2:08 p.m.
Men’s 100m Breaststroke Final
Danush Suresh (if qualify)
2:43 p.m.
Men’s 4x200m Freestyle Relay Final
India (if qualify)
Shooting
Time
Event
Indian Athletes
6:15 a.m.
10m Air Rifle Men Qualification & Team Final
Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil
6:30 a.m.
Skeet Men Qualification & Team Final (Day 1)
Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
6:30 a.m.
Skeet Women Qualification (Day 1) & Team Final
Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
9:00 a.m.
10m Air Rifle Men Individual Final
Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil (if qualify)
Hockey
Time
Event
Match
9:30 a.m.
Women’s Hockey – Pool B
India vs Indonesia
Kabaddi
Time
Event
Match
9:45 a.m.
Men’s Team – Group A
India vs Japan
4:15 p.m.
Women’s Team – Group A
India vs Bangladesh
Badminton
Time
Event
Match
11:30 a.m.
Men’s Team – Round of 16
India vs Bangladesh
Boxing
Time
Event
Match
8:30 a.m. onwards
Men’s 70kg – Round of 32
Sumit vs Bunjong Sinsiri (Thailand)
MMA
Time
Event
Match
8:30 a.m. onwards
Women’s Traditional -60kg Semifinals
Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore)
Table Tennis
Time
Event
Match
6:30 a.m.
Women’s Team – Group F
India vs Pakistan
3:30 p.m.
Men’s Team – Group F
India vs Pakistan
Soft Tennis
Time
Event
Match
5:30 a.m.
Mixed Doubles Group B
Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Cambodia
6:30 a.m.
Mixed Doubles Group B
Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Mongolia
7:30 a.m.
Mixed Doubles Group B
Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Korea
9:00 a.m. onwards
Mixed Doubles Knockout stages
Subject to qualification
Sepaktakraw
Time
Event
Match
5:30 a.m.
Men’s Team Regu – Group B
India vs Japan
Wushu
Time
Event
Match / Athlete
5:30 a.m.
Women’s Changquan Final
Nyeman Wangsu
3:00 p.m. onwards
Women’s 60kg 1/8 Finals
Roshibina Devi vs Most Shika Khatun (Bangladesh)
3:50 p.m. onwards
Men’s 56kg 1/8 Finals
Aryan vs Shahzada Safi (Afghanistan)