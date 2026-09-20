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Asian Games 2026: India’s full schedule for September 21, Hockey, kabaddi, Badminton and more

Asian Games 2026: Check India’s full September 21 schedule, including hockey, kabaddi, badminton, shooting, MMA, boxing, swimming and table tennis timings.

Written by: Srijal Upadhyay
Published: September 20, 2026, 7:51 PM IST
Elavenil Valarivan
Indian athletes will be in action across hockey, kabaddi, badminton, shooting, MMA and other sports on September 21 at the Asian Games 2026. (Photo: IANS)

The Indian contingent will be in action across several sports on another busy day at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan on Monday, September 21. Indian athletes will compete in hockey, kabaddi, badminton, shooting, swimming, boxing, MMA, table tennis, wushu, soft tennis and sepaktakraw.

With several medal events also lined up, shooting and MMA will be among the key sports to follow. Here is the complete schedule of Indian athletes for September 21, with all timings in IST.

Read more: Asian Games 2026 Day 1: India make strong start with two silver medals

Asian Games 2026: India’s full schedule for September 21 (Day 3) all timings in IST

Swimming

Time Event Indian Athletes
6:32 a.m. Men’s 50m Backstroke Heats Rishabh Das, Srihari Nataraj
6:46 a.m. Men’s 50m Freestyle Heats Akash Mani
6:50 a.m. Men’s 50m Freestyle Heats Heer Gitesh Shah
7:10 a.m. Men’s 100m Breaststroke Heats Danush Suresh
7:44 a.m. Men’s 4x200m Freestyle Relay Heats India
1:30 p.m. Men’s 50m Backstroke Final Rishabh Das, Srihari Nataraj (if qualify)
1:42 p.m. Men’s 50m Freestyle Final Akash Mani, Heer Gitesh Shah (if qualify)
2:08 p.m. Men’s 100m Breaststroke Final Danush Suresh (if qualify)
2:43 p.m. Men’s 4x200m Freestyle Relay Final India (if qualify)

Shooting

Time Event Indian Athletes
6:15 a.m. 10m Air Rifle Men Qualification & Team Final Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil
6:30 a.m. Skeet Men Qualification & Team Final (Day 1) Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
6:30 a.m. Skeet Women Qualification (Day 1) & Team Final Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
9:00 a.m. 10m Air Rifle Men Individual Final Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil (if qualify)

Hockey

Time Event Match
9:30 a.m. Women’s Hockey – Pool B India vs Indonesia

Kabaddi

Time Event Match
9:45 a.m. Men’s Team – Group A India vs Japan
4:15 p.m. Women’s Team – Group A India vs Bangladesh

Badminton

Time Event Match
11:30 a.m. Men’s Team – Round of 16 India vs Bangladesh

Boxing

Time Event Match
8:30 a.m. onwards Men’s 70kg – Round of 32 Sumit vs Bunjong Sinsiri (Thailand)

MMA

Time Event Match
8:30 a.m. onwards Women’s Traditional -60kg Semifinals Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore)

Table Tennis

Time Event Match
6:30 a.m. Women’s Team – Group F India vs Pakistan
3:30 p.m. Men’s Team – Group F India vs Pakistan

Soft Tennis

Time Event Match
5:30 a.m. Mixed Doubles Group B Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Cambodia
6:30 a.m. Mixed Doubles Group B Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Mongolia
7:30 a.m. Mixed Doubles Group B Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Korea
9:00 a.m. onwards Mixed Doubles Knockout stages Subject to qualification

Sepaktakraw

Time Event Match
5:30 a.m. Men’s Team Regu – Group B India vs Japan

Wushu

Time Event Match / Athlete
5:30 a.m. Women’s Changquan Final Nyeman Wangsu
3:00 p.m. onwards Women’s 60kg 1/8 Finals Roshibina Devi vs Most Shika Khatun (Bangladesh)
3:50 p.m. onwards Men’s 56kg 1/8 Finals Aryan vs Shahzada Safi (Afghanistan)

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About the Author

Srijal Upadhyay

Srijal Upadhyay

Srijal Upadhyay is working with the Sports team at India.com, where he covers cricket news, match updates, and the latest developments in domestic and international cricket. He earlier worked with Cri ... Read More

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