Published: April 2, 2021 11:57 AM IST

Padova vs Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction FanCode ECS T10 Venice - Check My Dream11 Team, Best players list of PAD vs RCP, FanCode ECS T10 Venice, Royal Cricket Padova Dream11 Team Player List, Padova Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Padova vs Royal Cricket Padova, Online Cricket Tips Padova vs Royal Cricket Padova ECS T10 Venice, Fantasy Playing Tips - ECS T10 Venice.

Dream11 Team Tips PAD vs RCP, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Venice Match 19: Captain, Vice-captain, Todays Probable XIs For Padova vs Royal Cricket Padova at Venezia Cricket Ground at 5 PM IST April 2 Friday: Also Read - TRA vs LON Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Venice Match 18: Captain, Vice-captain, Todays Probable XIs For Trentino Aquila vs Lonigo CC at Venezia Cricket Ground at 3 PM IST April 2 Friday Padova vs Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction FanCode ECS T10 Venice – Check My Dream11 Team, Best players list of PAD vs RCP, FanCode ECS T10 Venice, Royal Cricket Padova Dream11 Team Player List, Padova Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Padova vs Royal Cricket Padova, Online Cricket Tips Padova vs Royal Cricket Padova ECS T10 Venice, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Venice. Also Read - AFG vs ZIM Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Prediction Afghanistan vs Zimbabwe 2nd Test: Captain, Probable XIs For Today's AFG vs ZIM Test Match at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi 10:00 AM IST March 10 Wednesday TOSS: The FanCode ECS T10 Venice toss between Padova vs Royal Cricket Padova will take place at 4:30 PM IST – April 2. Time: 5 PM IST. Venue: Venezia Cricket Ground. PAD vs RCP My Dream11 Team MTN Rodrigo, V Veerasingha, D Kosala, C Fernando, S Kodikara, S Fernando, N Arachchige, D Fernando, N Kumarasinghe, A Handun, R D Silva Captain: S Fernando. Vice-captain: N Arachchige Probable Playing XIs Padova Damith Kosala, Nuwan Sameera Arachchige (c), Cresley Fernando, Salinda Kodikara, Ghulam Abbas, Tharuka Rodrigo, Nissanka Kuda, Prabath Marasingha, Asad Ali Akash Handun, Sampath Ungamannadige (wk) Royal Cricket Padova Manoj Rodrigo, Sameera Fernando, Virantha Veerasingha, Dishan Fernando, Nishanka Kumarasinghe(c), Nisal Dananjaya, Chamara Warnakulasuriya, Tushara Sampath, Sajith Kumara, Chamara Weerasinghe, Imal Wijewardana Squads Padova Damith Kosala, Nuwan Sameera Arachchige (c), Cresley Fernando, Salinda Kodikara, Ghulam Abbas, Tharuka Rodrigo, Nissanka Kuda, Prabath Marasingha, Asad Ali Akash Handun, Sampath Ungamannadige (wk), Kalum Warnakulasuriya, Anton Costa, Ramesh Silva, Nishendra Rodrigo, Ranil Fernando Royal Cricket Padova Manoj Rodrigo, Sameera Fernando, Virantha Veerasingha, Dishan Fernando, Nishanka Kumarasinghe(c), Nisal Dananjaya, Chamara Warnakulasuriya, Tushara Sampath, Sajith Kumara, Chamara Weerasinghe, Imal Wijewardana, Lasanka Wijewardana, Subith Gamage, Shashindra Witharanage, Sandun Vidanalage, Tushara Arachchige, Gasbaduge Fernando, Jaliya Mudiyanselage, Katunayakage Perera, Loku Silva, Anoman Andradege, Malwanage Fernando, Warnakulasuriya Tharindu, Angelo Andradege, Jayabahu Mudiyabselage, Thudugoda Rangajeewa, Weerahennadige Fernando, Indika Fernando, Nishan Archchige, Vidana Dananjaya, Kalubowila Gunasekara, Lahiru Thommage Check Dream11 Prediction/ PAD Dream11 Team/ RCP Dream11 Team/ Padova Dream11 Team Prediction/ Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Venice/ Online Cricket Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.