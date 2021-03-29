Published: March 29, 2021 1:58 PM IST

Check the PAD vs VEN dream11 team predictions (Credit: FanCode

PAD vs VEN Dream11 Team Predictions Padova vs Venezia Dream11 Team Prediction ECS T10 – Venice Match 3 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s PAD vs VEN at Venezia Cricket Ground: For the second time today, Padova will lock horns with Venezia. Meanwhile, ECS T10 continues in Italy with the action now shifting to Venice from Bologna. In Venice, five Italian teams will lock horns for the title including Royal Padova, Lonigo, Padova, Trentino Aquila and Venezia. The series will be played across six days and will include 24 matches. Also Read - RCP vs TRA Dream11 Team Predictions And Hints ECS T10 - Venice 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Royal Cricket Padova vs Trentino Aquila Match 2 at Venezia Cricket Ground 3:00 PM IST March 29 Monday Padova vs Venezia Dream11 Team Prediction ECS T10 – Venice – Check My Dream11 Team, Best players list of PAD vs VEN, ECS T10 – Venice 2021, Padova Dream11 Team Player List, Venezia Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Padova vs Venezia ECS T10 – Venice, Online Cricket Prediction and Tips – PAD vs VEN T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - RUB vs EME Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kerala Women's T20 Match 6: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Team Ruby vs Team Emerald Sanathana Dharma College Ground at 2 PM IST PAD vs VEN Dream11 Team Details Start Time: The ECS T10 – Venice Match 3 between Padova and Venezia will start from 5:00 PM IST – March 29. Also Read - VEN vs PAD Dream11 Team Predictions And Hints ECS T10 - Venice 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Venezia vs Padova Match 1 at Venezia Cricket Ground 1:00 PM IST March 29 Monday Match Venue: Venezia Cricket Ground PAD vs VEN My Dream11 Team Nazmul Haque (captain), Nuwan Arachchige (vc), Sharif Ahmmed, Salinda Kodikara, Rajib Miah, Nissanka Athurugiriyage, Hosan Ahmmed,Miah Alamin, Akash Handun,Shagar Choquder, Mahmdul Islam PAD vs VEN Probable Playing XIs Padova: Damith Kosala, Nissanka Kuda, Salinda Kodikara, Ghulam Abbas, Kalum Warnakulasuriya, Nuwan Sameera, Sampath Ungamannadige, Akash Handun, Asad Ali, Nishendra Rodrigo, Ramesh Silva Venezia: Munna Ahammed, Nazmul Haque, Nishantha N Fernando D, Rajib Miah, Hosan Ahmed, Miah Alamin, Mahbub Khan, Sojun Islam, Mahmudul Islam, Sabuj Mondal, Shagar Choquder PAD vs VEN Full Squads Padova: Anton Costa, Kalum Warnakulasuriya, Nuwan Sameera, Prabath Marasingha, Ranil Fernando, Salinda Kodikara, Ghulam Abbas, Tharuka Rodrigo, Akash Handun, Sampath Ungamannadige, Ramesh Silva, Asad Ali, Nishendra Rodrigo, Cresley Fernando, Damith Kosala, Nissanka Kuda Venezia: Hosan Ahmed, Imran Khan, Mehedi Nitol, Miah Alamin, Raju Miah, Shagar Choquder, Kamrul Haque, Shermin Gomes, Sojun Islam, Ezajul Hosen, Nishantha N Fernando D, Rajib Miah, Mahmudul Islam, Sabuj Mondal, Simone Bolgan, Alamin Hossain, Hridoy Abdul, Munna Ahammed, Nazmul Haque, Mahbub Khan, Sharif Ahmmed Check Dream11 Prediction/ PAD Dream11 Team/ VEN Dream11 Team/ Padova Dream11 Team Prediction/ Venezia Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Venice/ Online Cricket Tips and more.

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