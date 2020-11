PAK vs CTT Dream11 Tips And Prediction ECS T10 Barcelona

Pak I Care vs Catalunya Tigers Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's PAK vs CTT at Montjuic Ground, Barcelona: The second match on Monday will be a top-of-the-table clash between Pak I Care and Catalunya Tigers.

Pak I Care vs Catalunya Tigers Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of PAK vs CTT, ECS T10 – Barcelona 2020, Pak I Care Dream11 Team Player List, Catalunya Tigers Dream11 Team Player List

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Pak I Care vs Catalunya Tigers will take place at 2.30 PM IST – November 16.

Time: 3 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

PAK vs CTT My Dream11 Team

Muhammad Ihsan (captain), Atif Muhammad (vice-captain), Muhammad Kamran, Muhammad Babar, Shahzad Amir. Hassan Gondal, Ghulam Sarwar, Sikandar Ali, Davinder Singh Kaur, Shafat Ali Syed, Mohsin Ali

PAK vs CTT Probable Playing XIs

Pak I Care: Muhammad Ihsan, Atif Muhammad, Sheroz Ahmed, Asad Abbas, Faisal Shah, Muhammad Babar, Umair Ahmed, Hassan Gondal, Faizan Raja, Usman Aziz, Shafat Ali Syed

Catalunya Tigers CC: Tahir Ilyas, Muhammad Ilyas, Mustansar Iqbal, Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Ghulam Dastgeer, Ghulam Sarwar, Umair Aftab, Hardeep Singh, Muhammad Amir Raza, Gurwinder Singh Sidhu

PAK vs CTT Full Squads

Pak I Care: Zeeshan Ali, Faisal Shehzad, Usman Aziz,Mushtaq Zai, Farhat Azeem, Zain Ali, Muhammad Ihsan, Atif Muhammad, Sheroz Ahmed, Muhammad Babar, Adeel Shafqat, Shafat Ali Syed, Sikandar Ali, Faizan Raja, Hassan Gondal, Bilal Hassan, Raja Nafees, Muhammad Afzal, Muhammad Jafri, Abid Mahboob, Faisal Shah, Umair Ahmed, Muhammad Yasin, Muhammad Kamran

Catalunya Tigers CC: Musadaq Mubarak, Mustansar Iqbal, Ali Sarmad, Shahzaib Akram, Hardeep Singh,, Tahir Ilyas, Samar Shamshad, Davinder Singh Kaur, Zulqarnain Haider, Razaqat Ali, Muhammad Kashif, Ghulam Sarwar, Muhammad Amir Raza, Taqqi Ul Mazhar, Mohsin Ali, Aziz Muhammad, Shahzad Amir, Jamshad Afzal, Sufian Ansar, Zain-Ul-Abiddin, Naveed Ahmad, Ghulam Dastgeer, Asim Ashraf, Muhammad Ilyas, Asad Ali, Gurwinder Singh Sidhu, Umair Aftab, Muhammad Zeeshan

