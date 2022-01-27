Published: January 27, 2022 12:02 PM IST

Pakistan Super League 2022 LIVE Streaming & All You Need to Know

Pakistan Super League 2022 LIVE Streaming You can watch all the matches on Sony Sports Network, On TV, the matches would be live on Sony Ten 1. For live streaming, you can use the SonyLiv App.Also Read - KAR vs MUL Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 1: Captain, Fantasy Playing Tips Karachi Kings vs Multan Sultans at National Stadium at 7:30 PM IST January 27 Pakistan Super League 2022 Squads Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Abbas Afridi, Amir Azmat, Anwar Ali, Asif Afridi, Blessing Muzarabani, David Willey, Ihsanullah, Imran Khan Snr, Imran Tahir, Khushdil Shah, Odean Smith/Johnson Charles, Rilee Rossouw, Rizwan Hussain, Rovman Powell/Dominic Drakes, Rumman Raees, Shahnawaz Dahani, Shan Masood, Sohaib Maqsood, Tim David Also Read - IPL 2022: Krunal Pandya's Twitter Account HACKED; Culprit to Sell it For Bitcoins Karachi Kings: Babar Azam (c), Amir Yamin, Chris Jordan, Faisal Akram, Imad Wasim, Joe Clarke, Jordan Thompson, Lewis Gregory, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Nabi, Muhammad Imran, Qasim Akram/Mohammad Taha, Rohail Nazir, Romario Shepherd, Sahibzada Farhan, Sharjeel Khan, Talha Ahsan, Tom Abell/Ian Cockbain, Umaid Asif Also Read - IPL 2022 Auction: Manish Pandey, Devdutt Padikkal to Rahul Chahar; IND Stars Delhi Capitals (DC) May Bid For Islamabad United: Shadab Khan (c), Alex Hales, Asif Ali, Ather Mehmood, Azam Khan, Colin Munro, Danish Aziz, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant De Lange, Mohammad Akhlaq, Mohammad Wasim Jr, Mubasir Khan, Musa Khan, Paul Stirling, Rahmanullah Gurbaz, Reece Topley, Zafar Gohar, Zahir Khan and Zeeshan Zameer/Mohammad Huraira Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafiq, Ahmed Daniyal, Akif Javed, Dawid Wiese, Dean Foxcroft, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Harry Brook, Imran Randhawa, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Maaz Khan, Phil Salt/Ben Dunk, Rashid Khan, Samit Patel, Sohail Akhtar, Syed Faridoun, Zaman Khan, Zeeshan Ashraf Peshawar Zalmi: Wahab Riaz (c), Aarish Ali Khan, Arshad Iqbal, Ben Cutting, Haider Ali, Hazratullah Zazai, Hussain Talat, Kamran Akmal, Liam Livingstone/Matthew Parkinson, Mohammad Haris, Mohammad Umar, Salman Irshad, Sameen Gul, Saqib Mahmood/Pat Brown, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik, Sirajuddin, Sohail Khan, Tom Kohler-Cadmore, Usman Qadir Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed (c), Abdul Wahid Bangalzai, Ahsan Ali, Ben Duckett, Dan Lawrence, Ghulam Mudassar, Iftikhar Ahmed, James Faulkner, James Vince/Will Smeed, Jason Roy/Shimron Hetmyer, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Muhammad Ashar Qureshi, Naseem Shah, Naveen ul Haq/Luke Wood, Noor Ahmad/Ali Imran, Shahid Afridi, Sohail Tanvir, Umar Akmal Pakistan Super League 2022 Schedule Phase I in Karachi Date Fixtures 27-Jan-2022 Karachi Kings vs Multan Sultans 28-Jan-2022 Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi 29-Jan-2022 Multan Sultans vs Lahore Qalandars 29-Jan-2022 Karachi Kings vs Quetta Gladiators 30-Jan-2022 Peshawar Zalmi vs Islamabad United 30-Jan-2022 Karachi Kings vs Lahore Qalandars 31-Jan-2022 Quetta Gladiators vs Multan Sultans 1-Feb-2022 Islamabad United vs Multan Sultans 2-Feb-2022 Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars 3-Feb-2022 Quetta Gladiators vs Islamabad United 4-Feb-2022 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi 5-Feb-2022 Islamabad United vs Lahore Qalandars 5-Feb-2022 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans 6-Feb-2022 Karachi Kings vs Islamabad United 7-Feb-2022 Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars Phase II In Lahore Date Fixtures 10-Feb-2022 Multan Sultans vs Peshawar Zalmi 11-Feb-2022 Lahore Qalandars vs Multan Sultans 12-Feb-2022 Islamabad United vs Quetta Gladiators 13-Feb-2022 Peshawar Zalmi vs Karachi Kings 13-Feb-2022 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators 14-Feb-2022 Islamabad United vs Karachi Kings 15-Feb-2022 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 16-Feb-2022 Multan Sultans vs Karachi Kings 17-Feb-2022 Islamabad United vs Peshawar Zalmi 18-Feb-2022 Multan Sultans vs Quetta Gladiators 18-Feb-2022 Lahore Qalandars vs Karachi Kings 19-Feb-2022 Lahore Qalandars vs Islamabad United 20-Feb-2022 Quetta Gladiators vs Karachi Kings 20-Feb-2022 Multan Sultans vs Islamabad United 21-Feb-2022 Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi PLAYOFFS 23-Feb-2022 Qualifier 24-Feb-2022 Eliminator 1 25-Feb-2022 Eliminator 2 27-Feb-2022 Final

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