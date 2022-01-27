Pakistan Super League 2022 LIVE Streaming

You can watch all the matches on Sony Sports Network, On TV, the matches would be live on Sony Ten 1. For live streaming, you can use the SonyLiv App.Also Read - KAR vs MUL Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 1: Captain, Fantasy Playing Tips Karachi Kings vs Multan Sultans at National Stadium at 7:30 PM IST January 27

Pakistan Super League 2022 Squads

Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Abbas Afridi, Amir Azmat, Anwar Ali, Asif Afridi, Blessing Muzarabani, David Willey, Ihsanullah, Imran Khan Snr, Imran Tahir, Khushdil Shah, Odean Smith/Johnson Charles, Rilee Rossouw, Rizwan Hussain, Rovman Powell/Dominic Drakes, Rumman Raees, Shahnawaz Dahani, Shan Masood, Sohaib Maqsood, Tim David Also Read - IPL 2022: Krunal Pandya's Twitter Account HACKED; Culprit to Sell it For Bitcoins

Karachi Kings: Babar Azam (c), Amir Yamin, Chris Jordan, Faisal Akram, Imad Wasim, Joe Clarke, Jordan Thompson, Lewis Gregory, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Nabi, Muhammad Imran, Qasim Akram/Mohammad Taha, Rohail Nazir, Romario Shepherd, Sahibzada Farhan, Sharjeel Khan, Talha Ahsan, Tom Abell/Ian Cockbain, Umaid Asif Also Read - IPL 2022 Auction: Manish Pandey, Devdutt Padikkal to Rahul Chahar; IND Stars Delhi Capitals (DC) May Bid For

Islamabad United: Shadab Khan (c), Alex Hales, Asif Ali, Ather Mehmood, Azam Khan, Colin Munro, Danish Aziz, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant De Lange, Mohammad Akhlaq, Mohammad Wasim Jr,  Mubasir Khan, Musa Khan, Paul Stirling, Rahmanullah Gurbaz, Reece Topley, Zafar Gohar, Zahir Khan and Zeeshan Zameer/Mohammad Huraira

Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafiq, Ahmed Daniyal, Akif Javed, Dawid Wiese, Dean Foxcroft, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Harry Brook, Imran Randhawa, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Maaz Khan, Phil Salt/Ben Dunk, Rashid Khan, Samit Patel, Sohail Akhtar, Syed Faridoun, Zaman Khan, Zeeshan Ashraf

Peshawar Zalmi: Wahab Riaz (c), Aarish Ali Khan, Arshad Iqbal, Ben Cutting, Haider Ali, Hazratullah Zazai, Hussain Talat, Kamran Akmal, Liam Livingstone/Matthew Parkinson, Mohammad Haris, Mohammad Umar, Salman Irshad, Sameen Gul, Saqib Mahmood/Pat Brown, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik, Sirajuddin, Sohail Khan, Tom Kohler-Cadmore, Usman Qadir

Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed (c), Abdul Wahid Bangalzai, Ahsan Ali, Ben Duckett, Dan Lawrence, Ghulam Mudassar, Iftikhar Ahmed, James Faulkner, James Vince/Will Smeed, Jason Roy/Shimron Hetmyer, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Muhammad Ashar Qureshi, Naseem Shah, Naveen ul Haq/Luke Wood, Noor Ahmad/Ali Imran, Shahid Afridi, Sohail Tanvir, Umar Akmal

Pakistan Super League 2022 Schedule

Phase I in Karachi

Date                                           Fixtures
27-Jan-2022Karachi Kings vs Multan Sultans
28-Jan-2022Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi
29-Jan-2022Multan Sultans vs Lahore Qalandars
29-Jan-2022Karachi Kings vs Quetta Gladiators
30-Jan-2022Peshawar Zalmi vs Islamabad United
30-Jan-2022Karachi Kings vs Lahore Qalandars
31-Jan-2022Quetta Gladiators vs Multan Sultans
1-Feb-2022Islamabad United vs Multan Sultans
2-Feb-2022Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
3-Feb-2022Quetta Gladiators vs Islamabad United
4-Feb-2022Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
5-Feb-2022Islamabad United vs Lahore Qalandars
5-Feb-2022Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
6-Feb-2022Karachi Kings vs Islamabad United
7-Feb-2022Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars

Phase II In Lahore

Date                                         Fixtures
10-Feb-2022Multan Sultans vs Peshawar Zalmi
11-Feb-2022Lahore Qalandars vs Multan Sultans
12-Feb-2022Islamabad United vs Quetta Gladiators
13-Feb-2022Peshawar Zalmi vs Karachi Kings
13-Feb-2022Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
14-Feb-2022Islamabad United vs Karachi Kings
15-Feb-2022Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
16-Feb-2022Multan Sultans vs Karachi Kings
17-Feb-2022Islamabad United vs Peshawar Zalmi
18-Feb-2022Multan Sultans vs Quetta Gladiators
18-Feb-2022Lahore Qalandars vs Karachi Kings
19-Feb-2022Lahore Qalandars vs Islamabad United
20-Feb-2022Quetta Gladiators vs Karachi Kings
20-Feb-2022Multan Sultans vs Islamabad United
21-Feb-2022Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
                                   PLAYOFFS
23-Feb-2022Qualifier
24-Feb-2022Eliminator 1
25-Feb-2022Eliminator 2
27-Feb-2022Final