Pakistan Super League 2022 LIVE Streaming
You can watch all the matches on Sony Sports Network, On TV, the matches would be live on Sony Ten 1. For live streaming, you can use the SonyLiv App.Also Read - KAR vs MUL Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 1: Captain, Fantasy Playing Tips Karachi Kings vs Multan Sultans at National Stadium at 7:30 PM IST January 27
Pakistan Super League 2022 Squads
Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Abbas Afridi, Amir Azmat, Anwar Ali, Asif Afridi, Blessing Muzarabani, David Willey, Ihsanullah, Imran Khan Snr, Imran Tahir, Khushdil Shah, Odean Smith/Johnson Charles, Rilee Rossouw, Rizwan Hussain, Rovman Powell/Dominic Drakes, Rumman Raees, Shahnawaz Dahani, Shan Masood, Sohaib Maqsood, Tim David Also Read - IPL 2022: Krunal Pandya's Twitter Account HACKED; Culprit to Sell it For Bitcoins
Karachi Kings: Babar Azam (c), Amir Yamin, Chris Jordan, Faisal Akram, Imad Wasim, Joe Clarke, Jordan Thompson, Lewis Gregory, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Nabi, Muhammad Imran, Qasim Akram/Mohammad Taha, Rohail Nazir, Romario Shepherd, Sahibzada Farhan, Sharjeel Khan, Talha Ahsan, Tom Abell/Ian Cockbain, Umaid Asif Also Read - IPL 2022 Auction: Manish Pandey, Devdutt Padikkal to Rahul Chahar; IND Stars Delhi Capitals (DC) May Bid For
Islamabad United: Shadab Khan (c), Alex Hales, Asif Ali, Ather Mehmood, Azam Khan, Colin Munro, Danish Aziz, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant De Lange, Mohammad Akhlaq, Mohammad Wasim Jr, Mubasir Khan, Musa Khan, Paul Stirling, Rahmanullah Gurbaz, Reece Topley, Zafar Gohar, Zahir Khan and Zeeshan Zameer/Mohammad Huraira
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafiq, Ahmed Daniyal, Akif Javed, Dawid Wiese, Dean Foxcroft, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Harry Brook, Imran Randhawa, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Maaz Khan, Phil Salt/Ben Dunk, Rashid Khan, Samit Patel, Sohail Akhtar, Syed Faridoun, Zaman Khan, Zeeshan Ashraf
Peshawar Zalmi: Wahab Riaz (c), Aarish Ali Khan, Arshad Iqbal, Ben Cutting, Haider Ali, Hazratullah Zazai, Hussain Talat, Kamran Akmal, Liam Livingstone/Matthew Parkinson, Mohammad Haris, Mohammad Umar, Salman Irshad, Sameen Gul, Saqib Mahmood/Pat Brown, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik, Sirajuddin, Sohail Khan, Tom Kohler-Cadmore, Usman Qadir
Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed (c), Abdul Wahid Bangalzai, Ahsan Ali, Ben Duckett, Dan Lawrence, Ghulam Mudassar, Iftikhar Ahmed, James Faulkner, James Vince/Will Smeed, Jason Roy/Shimron Hetmyer, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Muhammad Ashar Qureshi, Naseem Shah, Naveen ul Haq/Luke Wood, Noor Ahmad/Ali Imran, Shahid Afridi, Sohail Tanvir, Umar Akmal
Pakistan Super League 2022 Schedule
Phase I in Karachi
|Date
| Fixtures
|27-Jan-2022
|Karachi Kings vs Multan Sultans
|28-Jan-2022
|Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi
|29-Jan-2022
|Multan Sultans vs Lahore Qalandars
|29-Jan-2022
|Karachi Kings vs Quetta Gladiators
|30-Jan-2022
|Peshawar Zalmi vs Islamabad United
|30-Jan-2022
|Karachi Kings vs Lahore Qalandars
|31-Jan-2022
|Quetta Gladiators vs Multan Sultans
|1-Feb-2022
|Islamabad United vs Multan Sultans
|2-Feb-2022
|Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
|3-Feb-2022
|Quetta Gladiators vs Islamabad United
|4-Feb-2022
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|5-Feb-2022
|Islamabad United vs Lahore Qalandars
|5-Feb-2022
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|6-Feb-2022
|Karachi Kings vs Islamabad United
|7-Feb-2022
|Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars
Phase II In Lahore
|Date
| Fixtures
|10-Feb-2022
|Multan Sultans vs Peshawar Zalmi
|11-Feb-2022
|Lahore Qalandars vs Multan Sultans
|12-Feb-2022
|Islamabad United vs Quetta Gladiators
|13-Feb-2022
|Peshawar Zalmi vs Karachi Kings
|13-Feb-2022
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|14-Feb-2022
|Islamabad United vs Karachi Kings
|15-Feb-2022
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|16-Feb-2022
|Multan Sultans vs Karachi Kings
|17-Feb-2022
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|18-Feb-2022
|Multan Sultans vs Quetta Gladiators
|18-Feb-2022
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|19-Feb-2022
|Lahore Qalandars vs Islamabad United
|20-Feb-2022
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|20-Feb-2022
|Multan Sultans vs Islamabad United
|21-Feb-2022
|Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
| PLAYOFFS
|23-Feb-2022
|Qualifier
|24-Feb-2022
|Eliminator 1
|25-Feb-2022
|Eliminator 2
|27-Feb-2022
|Final