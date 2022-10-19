AS IT HAPPENED | Pak vs Afg, Warm-up Game
For Babar Azam and Co., it will be their last chance to iron out the wrinkles ahead of the India game on Sunday. Pakistan takes on Afghanistan at Brisbane on Wednesday in their final warm-up game. The game has a lot of Asian interest and is expected to be a cracker.Also Read - LIVE | Ind vs NZ Updates, T20 World Cup 2022 Warm-up Game: Rain Threat LOOMS
Pakistan: Babar Azam (c), Shadab Khan, Asif Ali, Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Rauf, Iftikhar Ahmed, Khushdil Shah, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, Shan Masood. Also Read - LIVE | SCO vs IRE Updates, T20 WC 2022: Dockrell-Campher Keep Ireland Afloat In Chase
Afghanistan: Mohammad Nabi (c), Najibullah Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Azmatullah Omarzai, Darwish Rasooli, Fareed Ahmad Malik, Fazal Haq Farooqi, Hazratullah Zazai, Ibrahim Zadran, Mujeeb ur Rahman, Naveen ul Haq, Qais Ahmad, Rashid Khan, Salim Safi, Usman Ghani. Also Read - India vs New Zealand T20 World Cup 2022 Warm-up Game at Brisbane Likely to be Delayed Due to RAIN