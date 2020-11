PAN vs SHA Dream11 Tips

Time: 6:30 PM IST.

Venue: Siechem Cricket Ground

PAN vs SHA My Dream11 Team

Sheldon Jackson (captain), Sagar Trivedi (vice-captain), Aditya Singh Chauhan, Deepak Kumar Sherawat, A Aravindraj, Nipun Gaikwad, N Janarthanan, C Magendiran, D Rohit, S Suresh Kumar, Alankrit Agarwal

PAN vs SHA Probable Playing XIs

Panthers XI: George Samuel A, Sheldon Jackson, Ameer Zesshan N, Shivam Singh S, D Rohit, Sagar Trivedi, Raghu Sharma, Sidak Gurvinder Singh, T A Abeesh, R Vijai, Bharat Bhushan Sharma

Sharks XI: Nipun Gaikwad, N Janarthanan, C Magendrian, R Pravin, K Aravind, S Suresh-Kumar, M Iyyappan, Arjun Ganesh, Aditya Singh Chauhan, Deepak Kumar Sherawat, Chandra Sekar DT

PAN vs SHA Full Squads

Panthers XI: K Murugan, J Karthikeyan, Ajay Dahiya, Sheldon Jackson, D Rohit, Sagar Trivedi, Raghu Sharma, A Aravindraj, P Akash, T A Abeesh, R Vijai, Naveen Karthikeyan D, Ameer Zeeshan N, Shivam Singh S, Sidak Gurvinder Singh, Shri Sivagunal S, M Mathan, Bhupender Chauhan, Bharat Bhushan Sharma, Abhishek Bagriya, George Samuel A

Sharks XI: S Rajaram, R Pravin, Chandra Sekar DT, M Iyyappan, C Magendiran, N Janarthanan, Alaknkrit Agarwal, S Suresh Kumar, Deepak Kumar Sherawat, Aditya Singh Chauhan, M Mathavan, K Aravind, P Raguraman, SHV Krishna, C Vadivel, Arjun Ganesh, G Dilip, S Jasvanth, G Chiranjeevi, N Vengadeshwaran, Nipun Gaikwad

