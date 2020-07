Dream11 Team Prediction

PAR vs ATN Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Parma vs Atalanta Today’s Football Match Predicted XIs at Ennio Tardini 11.00 PM IST July 28: Also Read - JUV vs SAM Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Juventus vs Sampdoria Today's Football Match, Predicted XIs at Allianz Stadium 1.15 AM IST July 26

Parma vs Atalanta Dream11 Team Tips and Prediction Serie A 2019-20 – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s football match, Parma vs Atalanta Dream11 Team Player List, PAR Dream11 Team Player List, ATN Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips – Parma vs Atalanta Serie A 2019-20, Online Football Tips – Parma vs Atalanta, Football Tips And Prediction – PAR vs ATN Serie A 2019-20 Also Read - ROM vs FIO Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For A.S. Roma vs Fiorentina Today's Football Match Predicted XIs at Stadio Olimpico 11 PM IST July 26

Dream11 Predictions

Sepe, Berat, Caldara, Sutalo, Gosens, Roon, Dejan, Kurtic, Zapata, Gomez, Gervinho Also Read - NAP vs SAS Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Napoli vs Sassuolo Today's Football Match Predicted XIs at San Paolo Stadium 1.15 AM IST July 26

SQUADS

Parma (PAR): Luigi Sepe, Simone Colombi, Edoardo Corvi, Fabrizio Alastra, Simone Iacoponi, Kastriot Dermaku, Vincent Laurini, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Matteo Darmian, Botond Balogh, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Hernani, Gaston Brugman, Antonino Barilla, Jasmin Kurtic, Matteo Scozzarella, Drissa Camara, Luca Siligardi, Juraj Kucka, Redi Kasa, Dejan Kulusevski, Mattia Sprocati, Yann Karamoh, Roberto Inglese, Andreas Cornelius, Gervinho, Gabriele Artistico, Patricio Alexis Goglino, Andrea Adorante

Atalanta (ATN): Francesco Rossi, Pierluigi Gollini, Marco Sportiello, Bosko Sutalo, David Heidenreich, Caleb Okoli, Lennart Czyborra, Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Jose Luis Palomino, Hans Hateboer, Timothy Castagne, Robin Gosens, Mattia Caldara, Ebrima Colley, Jacopo Da Riva, Amad Diallo Traore, Adrien Tameze, Remo Freuler, Ruslan Malinovskyi, Marten de Roon, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Aimone Cali, Alejandro-Gomez, Roberto Piccoli, Duvan Zapata, Luis Muriel

Check Dream11 Prediction/ PAR Dream11 Team/ ATA Dream11 Team/ Atalanta Dream11 Team/ Parma Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.