PSG vs BAY Live Streaming Details Champions League Final

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich Live Streaming Details: And then there were two. PSG and Bayern will be eyeing a historic treble when they lock horns in the grand finale of the 2019-20 UEFA Champions League final at the Estadio da Luz in Lisbon on Sunday (Monday 12:30 am in India).

PSG vs BAY Live Football Streaming Details

What: UEFA Champions League Final

When: August 24, 2020 – in India

Venue: Estadio da Luz, Lisbon (Portugal)

Timings: 12:30 AM IST

TV Broadcast: Sony Network

Where to Stream Online in India: SonyLIV

PSG vs BAY Probable XIs

Paris Saint-Germain: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski

PSG vs BAY SQUADS

Paris Saint-Germain: Thilo Kehrer, Marquinhos, Thomas Meunier, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba, Nianzou Kouassi, Loïc Mbe Soh, Marco Verratti, Leandro Paredes, Ángel Di María, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Adil Aouchiche, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Arnaud Kalimuendo Muinga, Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Garissone Innocent, Thiago Silva, Presnel Kimpembe

Bayern Munich: Alvaro Odriozola, Benjamin Pavard, Lukas Mai, Alphonso Davies, Chris Richards, Ivan Perisic, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Mickael Cuisance, Jeong Woo-yeong, Sarpreet Singh, Oliver Batista Meier, Jamal Musiala, Thomas Muller, Robert Lewandowski, Kwasi Okyere Wriedt, Jann-Fiete Arp, Joshua Zirkzee, Leon Dajaku, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Thorben Hoffmann, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez, Niklas Sule

