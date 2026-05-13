Home

Sports

PBKS Vs MI, IPL 2026: Is Hardik Pandya fit to feature against Punjab? The all-rounder drops a major hint

PBKS Vs MI, IPL 2026: Is Hardik Pandya fit to feature against Punjab? The all-rounder drops a major hint

Ahead of Mumbai's 12th league outing against last season's runners-up Punjab Kings, Hardik Pandya has given a major update on his fitness. The all-rounder, who remained out due to back spasms, took to Instagram and uploaded videos of him practicing in full swing at the nets

Mumbai Indians' captain Hardik Pandya plays a shot during the Indian Premier League (IPL) 2026 match between Chennai Super Kings and Mumbai Indians at M.A. Chidambaram Stadium in Chennai on Saturday, May 02, 2026. (Photo credit: IANS)

Tensions are rising within the Mumbai Indians camp, especially after they got eliminated from the on-going Indian Premier League 2026 season. Their official exit was confirmed after the 5-time winners suffered a tough and narrow 2-wicket defeat against the defending champions Royal Challengers Bengaluru on Sunday, May 10.

Despite having one of the most strongest core in the competition, Mumbai could not get going and click together throughout the whole tournament. They did break their first match curse by beating the Kolkata Knight Riders in their tournament opener but it all went downwards after it.

Also Read: IPL 2026 Points Table, Orange Cap and Purple Cap Updates after Match No 56: Shubman Gill’s GT are number ONE, Sai Sudharsan and Kagiso Rabada rise up

The negative results even saw a change in captaincy with Suryakumar Yadav taking over from Hardik Pandya, who is supposedly injured but the reality of the matter seems different.

Add India.com as a Preferred Source

Hardik Pandya bats in full intensity at the nets ahead of clash against Punjab

Ahead of Mumbai’s 12th league outing against last season’s runners-up Punjab Kings, Hardik Pandya has given a major update on his fitness. The all-rounder, who remained out due to back spasms, took to Instagram and uploaded videos of him practicing in full swing at the nets. Pandya can be seen hitting the balls with full intensity, indicating that he is fit enough to feature in MI’s meeting with Punjab tomorrow at the Dharamshala Stadium in Himachal Pradesh.

Hardik Pandya has missed Mumbai’s last two games against Lucknow and Bengaluru. While he had no chances of featuring against LSG, Pandya was excluded from the playing XI despite joining the team on time for the RCB clash last weekend. There are reports and suggestions that the MI management is not happy with the way things have panned out this season and that Hardik could be on his way out next year.

Also Read: RCB vs KKR IPL 2026 Raipur Weather Update: Will RAIN ruin chances for Virat Kohli’s side

Suryakumar Yadav taking over the captaincy reigns midseason is not a positive sign and while nothing can be said at this stage, but Hardik Pandya’s exit remains a strong possibility. The 5-time champions had traded the all-rounder from Gujarat before the 2024 season, ending Rohit Sharma’s long-time captaincy tenure.

On his first full season as captain of Mumbai, Hardik Pandya and co finished at the bottom with just 4 wins to their name. Last season, MI showcased signs of improvement, finishing 4th in the league stages but lost to the eventual runners-up Punjab in the 2nd qualifier.

Currently MI are 9th with only 6 points and they have no mathematical possibility of reaching the top 4.

IPL 2026: Mumbai Indians Squad

Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Naman Dhir, Sherfane Rutherford, Danish Malewar, Mayank Rawat, Quinton de Kock, Ryan Rickelton, Robin Minz, Hardik Pandya (C), Will Jacks, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Shardul Thakur, Raj Angad Bawa, Mayank Markande, Allah Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Raghu Sharma, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Deepak Chahar, Ashwani Kumar and Mohammad Izhar.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.